Пассажирам рейса в Толмачёво дали новый самолёт после 7 часов ожидания

 В «Аэрофлоте» пока не прокомментировали причину вынужденной посадки
 В «Аэрофлоте» пока не прокомментировали причину вынужденной посадки

Днём 6 сентября авиакомпания «Аэрофлот» предоставила резервный борт пассажирам утреннего рейса № 1451 Кемерово — Москва, который утром совершил вынужденную посадку в Новосибирске


Резервный борт прибыл в Новосибирск, подтвердили в Толмачёво. «Предварительно вылет назначили на 16:40», — рассказали в аэропорту Новосибирска. Информация о том, что рейс вылетел, на онлайн-табло пока не появилась. 


По данным пресс-центра Толмачёво, утренний рейс приземлился в Новосибирске в 9:03 по решению экипажа. Корреспондент НГС направил запрос в «Аэрофлот» с просьбой прокомментировать причины вынужденной посадки.

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