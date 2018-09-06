Пассажирам рейса в Толмачёво дали новый самолёт после 7 часов ожидания

В «Аэрофлоте» пока не прокомментировали причину вынужденной посадки

Днём 6 сентября авиакомпания «Аэрофлот» предоставила резервный борт пассажирам утреннего рейса № 1451 Кемерово — Москва, который утром совершил вынужденную посадку в Новосибирске.





Резервный борт прибыл в Новосибирск, подтвердили в Толмачёво. «Предварительно вылет назначили на 16:40», — рассказали в аэропорту Новосибирска. Информация о том, что рейс вылетел, на онлайн-табло пока не появилась.





По данным пресс-центра Толмачёво, утренний рейс приземлился в Новосибирске в 9:03 по решению экипажа. Корреспондент НГС направил запрос в «Аэрофлот» с просьбой прокомментировать причины вынужденной посадки.

