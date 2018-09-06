Грузовик без тормозов вылетел на встречку и врезался в машину у съезда на Ипподромскую
Днём 6 сентября в Новосибирске у грузовика отказали тормоза — он вылетел на Ипподромскую.
Перед происшествием автомобиль Mitsubishi поворачивал с Ипподромской на Островского — по этой улице ехал грузовик, у которого отказали тормоза.
«Во избежание столкновения в заднюю часть с автомобилями, которые выезжали с Островского, грузовик начал выезжать на встречную полосу. В этот момент Mitsubishi поворачивал направо. Грузовик сносит Mitsubishi в обратном направлении и проезжает, перегораживая Ипподромскую сверху с Писарева, полностью две полосы», — рассказали аварийные комиссары «Автоспас».
В марте грузовик без тормозов устроил массовую аварию на Добролюбова.
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Елена Громкова
Фото и видео vk.com/avtospasrus
Скриншот yandex.ru/maps