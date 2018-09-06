Киоски долой, а вместо асфальта — плитка: дизайнеры доработали проект сквера Славы

На центральной аллее вместо асфальта будет плитка
На центральной аллее вместо асфальта будет плитка


Специалисты доработали дизайн-проект благоустройства сквера Славы в Ленинском районе Новосибирска. Они рассмотрели замечания горожан и решили убрать из сквера торговую зону, заменить асфальт плиткой, а спортивную площадку переориентировать на пенсионеров. 


«Поступило более 10 предложений. Специалисты их учли и доработали дизайн-проект. Теперь мощение главной аллеи будет не асфальтовое, а плиточное, на территории добавили дополнительные прожекторы, заменили тип лавочек, вместо спортивной площадки (воркаут) появилась оздоровительная — для людей пожилого возраста. Также решили отказаться от кинотеатра как стационарного объекта и от микроторговой зоны», — сообщили в пресс-центре мэрии. 


Торговцы будут передвигаться по скверу
Торговцы будут передвигаться по скверу


Во время обсуждения проекта на заседании в мэрии бурную дискуссию вызвал вопрос о зоне торговли. «По решению общественности, в парке нежелательно размещение постоянных торговых точек. Тем не менее, лоточная торговля воды, мороженого и сопутствующих товаров практикуется на территории сквера. В качестве компромисса предлагается проработать решения по организации продаж на разносах и передвижных лотках», — объясняется в обновлённом проекте. 


Дизайнеры объяснили концепцию кинотеатра


Во время прошлого обсуждения проекта представители комиссии поспорили о том, нужен ли в принципе кинотеатр в сквере, и что там будут показывать. В новом дизайн-проекте назначение временного экрана расписали подробно: «Актуально временное размещение экрана для проведения тематических показов и мероприятий, общественных кинопоказов, формирующих представление об истории Новосибирска, любви к своей Родине. Предлагается показывать фильмы, посвященные ВОВ, строительству Монумента, развитию Новосибирска (прививать любовь к малой Родине)». 


Так может выглядеть общественный туалет в сквере
Так может выглядеть общественный туалет в сквере


Вопрос с благоустройством уже существующего туалета остался открытым — в обновлённом проекте дизайнеры предложили ещё несколько вариантов устройства. 


Благоустройство сквера начнётся в следующем году — во время презентации проекта дизайнеров попросили не переборщить с обновлениями

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