Нужна помощь: полиция ищет женщину, которая села с детьми в такси и пропала

Женщина села в такси до дома, но муж её так и не дождался
Женщина села в такси до дома, но муж её так и не дождался

Полиция ищет молодую женщину с двумя маленькими детьми, которая пропала в Искитимском районе Новосибирской области.


По словам мужа пропавшей, 26-летняя Ольга Пестунова и двое детей 5 сентября около 13:00 села в такси в посёлке Листвянский и должна была ехать домой в село Медведское Черепановского района, но дома так и не появилась. Телефон женщины оказался недоступен, с родственниками она общалась в последний раз перед поездкой на такси.


«Чтобы именно без звонков, без объяснений, такого ни разу не было. Было такое, что она собиралась, уезжала, но она потом звонила на следующий день, говорила, что я там-то, там-то, потом приеду. Бывали случаи, что мы с ней ругаемся, но она хотя бы родителям тогда звонит, если она со мной не хочет разговаривать. Сейчас ни родственники, ни друзья не знают, где она», — рассказал муж пропавшей женщины Фёдор.


Муж пропавшей Фёдор Пестунов рассказал корреспонденту НГС, что написал заявление в полицию о пропаже жены.


Приметы пропавшей Ольги Пестуновой: 26 лет, светлые, но тёмные у корней волосы, зеленые глаза, продолговатый шрам над левой бровью. В день пропажи была одета в темно-синюю кожаную куртку, черную кофту и светло-синие джинсы. С собой была маленькая белая сумка.


Вместе с Ольгой было двое её сыновей, старшему — 4 года, младшему — 11 месяцев. У них светлые волосы и голубые глаза, одеты в светлую одежду. У старшего ребенка круглое родимое пятно на предплечье, младший ребенок был в зелёной люльке.


По информации ГУ МВД по Новосибирской области, женщина до сих пор не найдена.


«Вчера в отдел МВД России по Черепановскому району поступило заявление о пропаже человека. Заявление принято, по нему работаем — проводятся мероприятия по розыску. На сегодняшний день пока не установлено местонахождение», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе МВД России по Новосибирской области.

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