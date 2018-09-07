Одни бегут, другие стоят: карта перекрытий центра в день полумарафона Раевича

Сибирский фестиваль бега в 2016 году

В субботу, 8 сентября, в Новосибирске пройдёт Сибирский фестиваль бега — для проведения полумарафона памяти Александра Раевича центр города закроют для транспорта.







Как следует из сообщения пресс-центра мэрии Новосибирска, проезд в центре города будет закрыт с 7:00 до 19:00.





Основные ограничения коснутся Красного проспекта: его перекроют от Гоголя до Советской (до собора во имя Александра Невского). Кроме того, под перекрытие попадут некоторые улицы рядом с Красным проспектом, в том числе нельзя будет проехать по Вокзальной магистрали от проспекта Димитрова до улицы Советской и по улице Орджоникидзе от Советской до Мичурина. Также ради спортивного праздника закроют улицу Кирова от улицы Восход до Каменской и всю Октябрьскую магистраль.





Водителям придётся объезжать перекрытые улицы





Под запрет попадёт парковка на площади Ленина возле дома № 25 на Красном проспекте. Оставить машину в этом месте нельзя будет с 00:00 6 сентября до 19:00 8 сентября.





Схема запрета парковок во время проведения марафона





Также в день фестиваля власти запретят парковаться на Красном проспекте от улицы Фрунзе до Советской и на Вокзальной магистрали от проспекта Димитрова до Советской, эти ограничения продлятся 19 часов — с 00:00 до 19:00. Кроме того, с 00:00 до 19:00 8 сентября запретят парковаться на улице Орджоникидзе на участке от Советской до Красного проспекта, сообщили в мэрии.