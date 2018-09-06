В Новосибирске появились люди, которые за деньги забирают детей из школ

В среднем услуги «забирателей» стоят 200-300 рублей в час

В Новосибирске выросло число профессиональных «забирателей» детей из школы — за сопровождение ребёнка они просят около 200 рублей в час.





Такие данные привели аналитики Avito. По словам экспертов, Новосибирск входит в десятку городов, где наиболее востребованы услуги сопровождения детей, а перед началом учебного года количество «забирателей» увеличилось на 19% по сравнению со среднегодовыми цифрами.





По данным аналитиков, подобные услуги, как правило, предлагают педагоги на пенсии, студенты, профессиональные охранники, а также автоняни — те, кто забирает детей из школ, детсадов и возят их на машине по кружкам и спортивным секциям. Средняя стоимость одного часа таких услуг — 198 рублей — на 8% больше, чем год назад.





На портале НГС.ОБЪЯВЛЕНИЯ услугу сопровождения детей предлагают несколько новосибирцев. С одним из них связался корреспондент НГС — с автоняней Еленой. У женщины у самой есть дети, а также 20-летний водительский стаж. В какой-то момент она решила подработать, помогая родителям других детей отвозить детей в школы, музыкальные школы, секции, бассейн, танцы и другие места. В объявлении написано, что её услуги стоят 300 рублей в час, но автоняня отметила, что стоимость зависит от нескольких факторов.





«По стоимости — зависит от района, от удалённости, по часам. Я работаю только в Октябрьском и Ленинском районах. Сейчас это моя основная работа, клиенты сами находят меня по объявлению. Это абсолютно чужие люди, но мы знакомимся предварительно. Это более взрослые дети, школьники — моё дело привезти и увезти, поэтому проблем с учителями не возникает. В этом году очень много клиентов, это достаточно востребовано», — объяснила девушка.





Новосибирцам уже предлагали разные необычные услуги для экономии времени. Например, в городе появился целый сервис трамидаторов — за определённую сумму специальный человек может отстоять за клиента любую живую очередь.