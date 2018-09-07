Опять сыро: в Новосибирск возвращаются холода с дождями и грозами

Уже ночью в пятницу в городе заметно похолодает

Новосибирские синоптики рассказали, какая погода ждёт жителей Новосибирска в конце рабочей недели и в выходные: в город снова придут дожди.







«Опять на выходные ждём плохую погоду, к нам идёт холодный фронт. Он будет проходить 8 сентября днём и в ночь на 9 сентября. Поэтому мы ждём осадки с грозами и поворот ветра. <…> Холодный фронт идёт к нам с северо-запада, будет снижаться воздушная масса. Будет проходить серия холодных фронтов», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.







Согласно прогнозу, сегодня в городе осадков не ожидается. Днём будет дуть северо-восточный ветер, его скорость составит от 3 до 8 м/с. В течение дня воздух прогреется до +17…+20 градусов.







«8 сентября ночью без осадков, днём возможен в отдельных районах дождь с грозой. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 4–9 м/с. Температура ночью составит +8…+10 градусов, а днём +17…+19 градусов. 9 сентября небольшой дождь, ночью местами гроза. Ветер северо-западный 4–9 м/с. Температура ночью составит +7…+9 градусов, а днём +15…+17 градусов», — сообщила Марина Виноградова.











В начале прошлой недели на Новосибирск обрушился проливной дождь с градом — в город пришёл очередной циклон. Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.

