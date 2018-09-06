Чиновники заявили, что колледж для нефтяников зря собирает деньги в интернете

В министерстве образования прокомментировали сбор колледжем денег на буровую установку

Власти Новосибирской области готовы помочь Сибирскому геофизическому колледжу с необходимым оборудованием — с таким заявлением выступило областное министерство образования после публикации НГС о сборе денег на буровую установку для студентов.





«За последние годы кроме финансирования учреждения на исполнение государственного задания (на реализацию основной уставной деятельности) Сибирскому геофизическому колледжу выделено на развитие материально-технической базы из бюджета области более 18 миллионов рублей. Финансирование колледжа обеспечило возможность проведения ремонта капитальных конструкций здания учреждения, служебных помещений, кабинетов, лабораторий, общественных мест и приведение их в надлежащее состояние», — сообщили в пресс-службе областного правительства со ссылкой на замминистра образования, начальника управления профессионального образования и подготовки трудовых ресурсов Андрея Головнина.





Он пояснил, что колледж получает деньги на ремонт и оборудование от министерства, а куда их тратить, решает уже само учебное учреждение. «Таким образом, если из объёма направленных средств учреждением не было приобретено данное оборудование (буровая установка), то это означает, что необходимость её приобретения не являлась первоочередной задачей для учреждения», — делает вывод Андрей Головнин.





По словам Головнина, колледж может сделать заявку, которая будет учтена при разработке программ развития учреждений среднего профобразования на 2019–2024 годы. Её рассмотрят после принятия областного бюджета на 2019 год.







На этой неделе завотделением практики Сибирского геофизического колледжа Евгений Бакумов рассказал НГС, что учебное заведение в течение нескольких лет не может купить установку, необходимую для обучения буровиков. На это колледжу надо 560 тысяч рублей — их начали собирать на краудфандинговой площадке в интернете.