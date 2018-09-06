Замёрзнуть не должны: в Новосибирск привезли 1,5 миллиона тонн угля
«Сибирская генерирующая компания» закупила для новосибирских ТЭЦ 1,5 миллиона тонн угля и мазута.
По информации пресс-службы энергокомпании, такого запаса топлива теплоэлектростанциям хватит на полтора месяца автономной работы без дополнительных поставок.
«Запасы топлива на складах Новосибирских ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и Барабинской ТЭЦ в 4,7 раз превышают установленный Минэнерго РФ норматив на 1 октября. Несмотря на то, что в осенне-зимний период (ОЗП) пополнение запасов топлива на ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 происходит ежедневно в круглосуточном режиме, неснижаемый остаток топлива на станциях НФ СГК должен составлять почти 400 тысяч тонн угля», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе СГК.
Основным поставщиком топлива для новосибирских ТЭЦ станет «СУЭК», добывающая уголь, в частности, в Красноярском крае и Кузбассе.
Вчера стало известно, что отопительный сезон начнется ориентировочно с 15 сентября — больше 80% зданий к нему подготовлены. В прошлом году отопление дали во второй декаде месяца.
Синоптики дали прогноз на сентябрь — погода будет прохладной, а бабьего лета может не быть вовсе. А уже в ближайшие дни в пригородах Новосибирска ожидаются заморозки.
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Анна Богданова
Фото Александра Ощепкова