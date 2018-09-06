Замёрзнуть не должны: в Новосибирск привезли 1,5 миллиона тонн угля

Отопительный сезон ориентировочно должен начаться 15 сентября
Отопительный сезон ориентировочно должен начаться 15 сентября

«Сибирская генерирующая компания» закупила для новосибирских ТЭЦ 1,5 миллиона тонн угля и мазута.


По информации пресс-службы энергокомпании, такого запаса топлива теплоэлектростанциям хватит на полтора месяца автономной работы без дополнительных поставок.


«Запасы топлива на складах Новосибирских ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и Барабинской ТЭЦ в 4,7 раз превышают установленный Минэнерго РФ норматив на 1 октября. Несмотря на то, что в осенне-зимний период (ОЗП) пополнение запасов топлива на ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 происходит ежедневно в круглосуточном режиме, неснижаемый остаток топлива на станциях НФ СГК должен составлять почти 400 тысяч тонн угля», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе СГК.


Основным поставщиком топлива для новосибирских ТЭЦ станет «СУЭК», добывающая уголь, в частности, в Красноярском крае и Кузбассе.


Вчера стало известно, что отопительный сезон начнется ориентировочно с 15 сентября — больше 80% зданий к нему подготовлены. В прошлом году отопление дали во второй декаде месяца.


Синоптики дали прогноз на сентябрь — погода будет прохладной, а бабьего лета может не быть вовсе. А уже в ближайшие дни в пригородах Новосибирска ожидаются заморозки

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