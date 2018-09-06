Десяткам больниц и поликлиник устроили проверку после пожара с эвакуацией 400 человек

Здания медицинских учреждений начали особенно тщательно проверять после пожара в крупнейшей больнице Новосибирской области 30 августа
Здания медицинских учреждений начали особенно тщательно проверять после пожара в крупнейшей больнице Новосибирской области 30 августа

После недавнего пожара в областной больнице все медицинские организации региона устроили собственные проверки — им придётся отчитываться перед минздравом о пожарной безопасности.


«Вышел приказ от врио министра о проведении внеочередных противопожарных мероприятий. После таких событий делают, как правило, противопожарные мероприятия, то есть проверяют чердаки, подвалы, проводят учения персонала, проверку оборудования на его работоспособность и так далее. И потом отчитываются», — пояснили корреспонденту НГС в министерстве здравоохранения.


Такими проверками сейчас занимаются все поликлиники и больницы, подведомственные минздраву. В пресс-службе министерства добавили, что учреждения проверяют не только сейчас, но и планово в течение года. 


Пожар в Новосибирской областной больнице на улице Немировича-Данченко случился вечером 30 августа — из здания эвакуировали 400 человек, в том числе 16 тяжелобольных пациентов, которые лежали в реанимации. На следующий день МЧС сообщило, что причиной пожара стал аварийный режим работы электрощитка в подвале.


Массовые проверки зданий проходили в Новосибирске также весной 2018 года после страшного пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».

Прочтений: 931

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (5)5
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено