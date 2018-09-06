Десяткам больниц и поликлиник устроили проверку после пожара с эвакуацией 400 человек

Здания медицинских учреждений начали особенно тщательно проверять после пожара в крупнейшей больнице Новосибирской области 30 августа

После недавнего пожара в областной больнице все медицинские организации региона устроили собственные проверки — им придётся отчитываться перед минздравом о пожарной безопасности.







«Вышел приказ от врио министра о проведении внеочередных противопожарных мероприятий. После таких событий делают, как правило, противопожарные мероприятия, то есть проверяют чердаки, подвалы, проводят учения персонала, проверку оборудования на его работоспособность и так далее. И потом отчитываются», — пояснили корреспонденту НГС в министерстве здравоохранения.







Такими проверками сейчас занимаются все поликлиники и больницы, подведомственные минздраву. В пресс-службе министерства добавили, что учреждения проверяют не только сейчас, но и планово в течение года.







Пожар в Новосибирской областной больнице на улице Немировича-Данченко случился вечером 30 августа — из здания эвакуировали 400 человек, в том числе 16 тяжелобольных пациентов, которые лежали в реанимации. На следующий день МЧС сообщило, что причиной пожара стал аварийный режим работы электрощитка в подвале.







Массовые проверки зданий проходили в Новосибирске также весной 2018 года после страшного пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».

