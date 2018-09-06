«Начали дубинами по машинам бить»: бойцы ОМОНа и водители маршруток устроили стычку на конечной

На тренировку приехали несколько десятков машин ОМОНа





Утром в четверг, 6 сентября, на конечной остановке маршрута № 72 в Дзержинском районе Новосибирска произошёл конфликт диспетчера и представителей Росгвардии, которые заняли территорию для разворота транспорта.





«У них на "Биатлоне" (остановка "Биатлонный комплекс". — А.Б.) тренировка была. Заставили конечную машинами. Нам сказали: "Убирайте маршрутки, здесь вообще не должно вас быть". И давай палками, дубинами по маршруткам бить, — рассказал НГС руководитель компании-перевозчика по маршруту №72 ("Лесное — Биатлонный комплекс") Анатолий Кожанов. — Мы говорим: "Что вы делаете, здесь общественная остановка, дети садятся, мы тут разворачиваемся". И всё, слово за слово, чуть не подрались».







По его словам, на конечной «Биатлонный комплекс» было около 30 машин Росгвардии.







В пресс-службе областного управления Росгвардии подтвердили, что на конечной остановке находилась колонна служебной техники ОМОН, которая ехала «для выполнения служебных задач». При этом стычку водителей с бойцами и применение спецсредств в ведомстве опровергли.





«Проезжая как раз ту стоянку маршрутного транспорта, они попросили водителей убрать свой транспорт на безопасное расстояние, поскольку колонна состояла из большегрузов в основном, — объяснила начальник пресс-службы управления Ольга Табатчикова. — Конфликта никакого не было. И не было никаких побоев дубинками. Они остановились, чтобы заехать на комплекс, и продолжили своё движение дальше».





Недавно мужчину, конфликтовавшего с сотрудником Росгвардии, оштрафовали на 15 тысяч рублей.