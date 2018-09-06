«Начали дубинами по машинам бить»: бойцы ОМОНа и водители маршруток устроили стычку на конечной
Утром в четверг, 6 сентября, на конечной остановке маршрута
«У них на "Биатлоне" (остановка "Биатлонный комплекс". — А.Б.) тренировка была. Заставили конечную машинами. Нам сказали: "Убирайте маршрутки, здесь вообще не должно вас быть". И давай палками, дубинами по маршруткам бить, — рассказал НГС руководитель компании-перевозчика по маршруту
По его словам, на конечной «Биатлонный комплекс» было около 30 машин Росгвардии.
В пресс-службе областного управления Росгвардии подтвердили, что на конечной остановке находилась колонна служебной техники ОМОН, которая ехала «для выполнения служебных задач». При этом стычку водителей с бойцами и применение спецсредств в ведомстве опровергли.
«Проезжая как раз ту стоянку маршрутного транспорта, они попросили водителей убрать свой транспорт на безопасное расстояние, поскольку колонна состояла из большегрузов в основном, — объяснила начальник пресс-службы управления Ольга Табатчикова. — Конфликта никакого не было. И не было никаких побоев дубинками. Они остановились, чтобы заехать на комплекс, и продолжили своё движение дальше».
Недавно мужчину, конфликтовавшего с сотрудником Росгвардии, оштрафовали на 15 тысяч рублей.
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Анна Богданова
Фото из архива НГС