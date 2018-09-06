С фасада вуза в центре Новосибирска посыпалась красивая лепнина

Ремонт фасада не производился много лет





С фасада Сибирского государственного университета водного транспорта (СГУВТ) на улице Щетинкина, 33 отвалились элементы лепнины.





Недостающие фрагменты со здания в Железнодорожном районе Новосибирска прохожие заметили утром в четверг, 6 сентября.





Руководство университета ищет деньги на ремонт фасада здания





В самом университете пояснили, что в этом году фасад здания не ремонтировали и сейчас руководство вуза надеется на выделение денег для ремонта в 2019 году.





«Университет обеспокоен состоянием фасада здания. Здание является памятником архитектуры, который должен поддерживаться в порядке. <...> предварительный расчет восстановления только лепнины составляет несколько миллионов рублей», — пояснили корреспонденту НГС в университете, добавив, что будут благодарны спонсорам, если те согласятся выделить средства на ремонт фасада.





Здание на Щетинкина, 33 — памятник архитектуры регионального значения. Оно построено в 1926 году для профсоюзных организаций как Дворец труда, позднее в нём размещён Новосибирский институт инженеров водного транспорта (затем переименован в академию, а потом — в университет).





На поддержку спонсоров рассчитывало и другое учебное заведение города: на днях Сибирский геофизический колледж объявил сбор денег на оборудования для студентов.