Машина без водителя врезалась в остановку около ТЦ

Авария произошла в 11:30
Авария произошла в 11:30

Утром 6 сентября в Новосибирске на Гусинобродском шоссе возле ТЦ «Невский» припаркованный автомобиль завёлся и поехал без водителя.


«Девушка припарковалась на Hyundai Creta на парковке, ушла в магазин, через 10 минут по громкой связи сообщили, что автомобиль врезался в остановку. Произошел самопроизвольный автозапуск», — сообщают аварийные комиссары «Автоспас».


О происшествии объявили покупателям в ТЦ «Невский» — девушка пошла туда. По информации очевидцев, автомобиль также задел человека на остановке, но он не пострадал.


Автомобиль остановила остановка
Автомобиль остановила остановка


В прошлом июне «Газель» без водителя устроила ДТП на авторынке в Кировском районе Новосибирска.

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