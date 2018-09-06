Машина без водителя врезалась в остановку около ТЦ
Утром 6 сентября в Новосибирске на Гусинобродском шоссе возле ТЦ «Невский» припаркованный автомобиль завёлся и поехал без водителя.
«Девушка припарковалась на Hyundai Creta на парковке, ушла в магазин, через 10 минут по громкой связи сообщили, что автомобиль врезался в остановку. Произошел самопроизвольный автозапуск», — сообщают аварийные комиссары «Автоспас».
О происшествии объявили покупателям в ТЦ «Невский» — девушка пошла туда. По информации очевидцев, автомобиль также задел человека на остановке, но он не пострадал.
В прошлом июне «Газель» без водителя устроила ДТП на авторынке в Кировском районе Новосибирска.
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Елена Громкова
Фото vk.com/avtospasrus