Машина без водителя врезалась в остановку около ТЦ

Авария произошла в 11:30

Утром 6 сентября в Новосибирске на Гусинобродском шоссе возле ТЦ «Невский» припаркованный автомобиль завёлся и поехал без водителя.







«Девушка припарковалась на Hyundai Creta на парковке, ушла в магазин, через 10 минут по громкой связи сообщили, что автомобиль врезался в остановку. Произошел самопроизвольный автозапуск», — сообщают аварийные комиссары «Автоспас».





О происшествии объявили покупателям в ТЦ «Невский» — девушка пошла туда. По информации очевидцев, автомобиль также задел человека на остановке, но он не пострадал.





Автомобиль остановила остановка





В прошлом июне «Газель» без водителя устроила ДТП на авторынке в Кировском районе Новосибирска.

