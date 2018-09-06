Всё погасло: на перекрёстке у «Золотой Нивы» отключились светофоры

Проблемы со светофорами на перекрёстке Бориса Богаткова и Кошурникова — уже второй раз на этой неделе
Проблемы со светофорами на перекрёстке Бориса Богаткова и Кошурникова — уже второй раз на этой неделе

Днём 6 сентября на перекрёстке улиц Кошурникова и Бориса Богаткова на границе Октябрьского и Дзержинского районов Новосибирска вышли из строя светофоры — из-за этого автомобили встали в глухую пробку.


Отметка о том, что светофоры на перекрёстке не работают, появилась на Яндекс.Картах около 11:25.


«Не работают все светофоры на перекрёстке Кошурникова и Бориса Богаткова, машины стоят в шахматном порядке. Выезжает общественный транспорт на перекрёсток, тормозят ещё больше движение. Приходится разворачиваться и ехать другими улицами. Мы поехали по улице Лежена», — рассказала корреспонденту НГС очевидица Наталья Денисова.


Скорость автомобилей в потоке упала до 10 км/ч
Скорость автомобилей в потоке упала до 10 км/ч


В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ), которое обслуживает светофоры, пообещали прокомментировать ситуацию позднее. 


Затор растянулся по улицам Кошурникова и Бориса Богаткова
Затор растянулся по улицам Кошурникова и Бориса Богаткова


По словам очевидцев, на перекрёстке начала собираться пробка. Скорость движения автомобилей в 12:00 не превышала 7 км/ч.


Из-за отключённых светофоров начала собираться пробка
Из-за отключённых светофоров начала собираться пробка


В июне в разных частях Новосибирска массово перестали работать светофоры. Причиной сбоя стала сильнейшая гроза.

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