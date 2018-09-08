Тысячи студентов-первокурсников прошлись строем по Новосибирску (обновлено)

Тысячи студентов-первокурсников прошлись строем по Новосибирску (обновлено)


В Новосибирске начался «Парад российского студенчества» — тысячи студентов устроили праздник в центре города, чтобы дать клятву.


Участие в параде, по оценкам регионального министерства образования, приняли около шести тысяч новосибирских студентов из НГТУ, НГУ, НГУЭУ, РАНХиГС, НГАСУ, СГУПС и других университетов. Всего заявки на участие подали 15 вузов.


Тысячи студентов-первокурсников прошлись строем по Новосибирску (обновлено)


В этом году «Парад российского студенчества» прошёл в 50 городах страны, хотя раньше его проводили только в Москве.


Тысячи студентов-первокурсников прошлись строем по Новосибирску (обновлено)


Старт дали на площади перед ГПНТБ — оттуда стартовала колонна. Она прошла по улице Кирова, Октябрьской магистрали и вышла на площадь Ленина, где их уже ждала сцена.


Тысячи студентов-первокурсников прошлись строем по Новосибирску (обновлено)


Здесь первокурсники пообещали быть верными «духу студенческого братства», использовать свои навыки для процветания страны, бороться с проявлениями расовой, национальной, религиозной нетерпимости, а также заботиться о сохранении студенческих традиций. 


Тысячи студентов-первокурсников прошлись строем по Новосибирску (обновлено)


После торжественной «Хор Турецкого» вместе со студентами спели гимн студенчества.  .  Закончится мероприятие фейерверком. 


Тысячи студентов-первокурсников прошлись строем по Новосибирску (обновлено)


Тысячи студентов-первокурсников прошлись строем по Новосибирску (обновлено)


Тысячи студентов-первокурсников прошлись строем по Новосибирску (обновлено)



Тысячи студентов-первокурсников прошлись строем по Новосибирску (обновлено)


Тысячи студентов-первокурсников прошлись строем по Новосибирску (обновлено)


Тысячи студентов-первокурсников прошлись строем по Новосибирску (обновлено)


Тысячи студентов-первокурсников прошлись строем по Новосибирску (обновлено)


Тысячи студентов-первокурсников прошлись строем по Новосибирску (обновлено)

В новом учебном году первокурсниками стали около 40 тысяч человек — некоторым пришлось сражаться за бюджетные места.

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