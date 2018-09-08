Тысячи студентов-первокурсников прошлись строем по Новосибирску (обновлено)





В Новосибирске начался «Парад российского студенчества» — тысячи студентов устроили праздник в центре города, чтобы дать клятву.





Участие в параде, по оценкам регионального министерства образования, приняли около шести тысяч новосибирских студентов из НГТУ, НГУ, НГУЭУ, РАНХиГС, НГАСУ, СГУПС и других университетов. Всего заявки на участие подали 15 вузов.









В этом году «Парад российского студенчества» прошёл в 50 городах страны, хотя раньше его проводили только в Москве.









Старт дали на площади перед ГПНТБ — оттуда стартовала колонна. Она прошла по улице Кирова, Октябрьской магистрали и вышла на площадь Ленина, где их уже ждала сцена.









Здесь первокурсники пообещали быть верными «духу студенческого братства», использовать свои навыки для процветания страны, бороться с проявлениями расовой, национальной, религиозной нетерпимости, а также заботиться о сохранении студенческих традиций.









После торжественной «Хор Турецкого» вместе со студентами спели гимн студенчества. . Закончится мероприятие фейерверком.





































В новом учебном году первокурсниками стали около 40 тысяч человек — некоторым пришлось сражаться за бюджетные места.

