Почти полсотни домов в центре Новосибирска остались без горячей воды

Без горячей воды остались 45 жилых домов
Без горячей воды остались 45 жилых домов

Сегодня, 6 сентября, больше 40 домов в Центральном районе Новосибирска остались без горячей воды из-за поломки на теплотрассе.


По информации «Сибирской генерирующей компании», вода должна вернуться в дома новосибирцев к утру 7 сентября. Поломка на теплотрассе случилась недалеко от дома № 32 на улице Революции. 


«На магистральном трубопроводе диаметром 700 мм устраняют дефект, обнаруженный в ходе осмотра сетей в рамках подготовки к отопительному сезону. В домах, запитанных на эту сеть, в том числе на улице Ленина, произошло отключение горячей воды. В зоне отключения оказались 45 жилых домов», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе энергокомпании.


Это уже не первая коммунальная авария в центре Новосибирска за последнюю неделю. Так, 30 августа из-под земли на Советской забил гейзер.

Прочтений: 3097
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (13)13
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено