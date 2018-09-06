Почти полсотни домов в центре Новосибирска остались без горячей воды
Сегодня, 6 сентября, больше 40 домов в Центральном районе Новосибирска остались без горячей воды из-за поломки на теплотрассе.
По информации «Сибирской генерирующей компании», вода должна вернуться в дома новосибирцев к утру 7 сентября. Поломка на теплотрассе случилась недалеко от дома
«На магистральном трубопроводе диаметром 700 мм устраняют дефект, обнаруженный в ходе осмотра сетей в рамках подготовки к отопительному сезону. В домах, запитанных на эту сеть, в том числе на улице Ленина, произошло отключение горячей воды. В зоне отключения оказались 45 жилых домов», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе энергокомпании.
Это уже не первая коммунальная авария в центре Новосибирска за последнюю неделю. Так, 30 августа из-под земли на Советской забил гейзер.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова