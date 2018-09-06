Новосибирцы назвали осень лучшим временем для поиска новой работы

В опросе участвовало 1170 новосибирцев

Портал по поиску работы Зарплата.ру расспросил новосибирцев о том, какое время они считают лучшим для поиска новой работы.





«Почти треть опрошенных — 27% — выразили мнение, что осенью действительно проще найти новую работу, потому что кадровый рынок оживает после летнего затишья. 15% новосибирцев уверены, что искать работу нужно летом, 7% выбирают для этого весну, а 2% — зиму. 49% респондентов не видят связь между временем года и успехом в смене компании», — приводят итоги опроса специалисты портала.





Кроме того, 35% опрошенных признались, что чаще новое место им удавалось найти именно осенью.





Чуть меньше — 29% — устраивались на работу летом, а 23% — весной. Зимой везло с новым местом работы 13% новосибирцев.





Говоря об увольнениях, треть респондентов отметили, что эта ситуация с ними чаще случалась летом. Для четверти горожан самым приоритетным сезоном для ухода стала весна. 23% жителей Новосибирска предпочитают увольняться осенью, а 19% — зимой.





Треть новосибирцев планирует активный поиск новой работы этой осенью, а 42% опрошенных уже давно находятся в поиске и возлагают большие надежды именно на осень. Большая часть из тех, кто надеется найти работу в ближайшее время, — представители таких сфер, как бухгалтерия и финансы, продажи, строительство и недвижимость.





«Осенью количество вакансий действительно начинает резко расти — обычно по сравнению с летним периодом оно увеличивается в среднем на 20%. Также в этот период мы наблюдаем рост количества резюме на 7–8%. Но в то же время осенью компании более тщательно подходят к процессу подбора кандидатов. Работодатели знают, что количество подходящих соискателей на рынке увеличивается, и готовы выбирать. Это влияет на сроки закрытия вакансий, поэтому нужно быть готовыми к тому, что процесс осеннего поиска работы может затянуться», — отметил Иван Чирков, руководитель отдела брендинга и PR портала Зарплата.ру.





На прошлой неделе портал по поиску работы Зарплата.ру изучил отношение новосибирцев к переезду в другую страну ради работы.

