Самолёт из Кемерово в Москву запросил посадку в Новосибирске (обновлено)

Точная причина посадки пока неизвестна

Утром 6 сентября самолёт компании «Аэрофлот» Кемерово — Москва приземлился в новосибирском аэропорту Толмачёво.







Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе аэропорта, рейс номер AFL 1451 авиакомпании «Аэрофлот» приземлился в 9:03.





«Самолёт запросил посадку по решению экипажа. Точную причину мы не знаем», — рассказали в Толмачёво.





Самолёт сменил курс примерно в 7:52





По данным «Флайтрадара», самолёт пролетел аэропорт Толмачёво, но, пересекая Новосибирскую область, развернулся и запросил посадку в новосибирском аэропорту. В местном представительстве «Аэрофлота» от комментариев отказались.





Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр «Аэрофлота» с просьбой прокомментировать причину посадки. В пресс-центре Западно-Сибирской транспортной прокуратуры корреспонденту НГС сообщили, что рейс сел по техническим причинам.





«Сейчас 154 пассажира находятся в стерильной зоне. По предварительной информации, будет подан резервный борт. Транспортная прокуратура будет следить за соблюдением прав пассажиров», — рассказали в пресс-центре ведомства.





В конце июня стала известна причина другого незапланированного приземления рейса компании «Аэрофлот» Москва — Томск — тогда в самолёте прорвало трубу, и вода полилась в салон.