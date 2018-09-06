Самолёт из Кемерово в Москву запросил посадку в Новосибирске (обновлено)
Утром 6 сентября самолёт компании «Аэрофлот» Кемерово — Москва приземлился в новосибирском аэропорту Толмачёво.
Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе аэропорта, рейс номер AFL 1451 авиакомпании «Аэрофлот» приземлился в 9:03.
«Самолёт запросил посадку по решению экипажа. Точную причину мы не знаем», — рассказали в Толмачёво.
По данным «Флайтрадара», самолёт пролетел аэропорт Толмачёво, но, пересекая Новосибирскую область, развернулся и запросил посадку в новосибирском аэропорту. В местном представительстве «Аэрофлота» от комментариев отказались.
Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр «Аэрофлота» с просьбой прокомментировать причину посадки. В пресс-центре Западно-Сибирской транспортной прокуратуры корреспонденту НГС сообщили, что рейс сел по техническим причинам.
«Сейчас 154 пассажира находятся в стерильной зоне. По предварительной информации, будет подан резервный борт. Транспортная прокуратура будет следить за соблюдением прав пассажиров», — рассказали в пресс-центре ведомства.
В конце июня стала известна причина другого незапланированного приземления рейса компании «Аэрофлот» Москва — Томск — тогда в самолёте прорвало трубу, и вода полилась в салон.
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Дмитрий Здорников, Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова, скриншот сайта flightradar24.com