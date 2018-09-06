На Октябрьском мосту мотоциклист влетел под стоящий большегруз

ДТП случилось на Коммунальном мосту
ДТП случилось на Коммунальном мосту

Поздно вечером 5 сентября на Октябрьском мосту мотоциклист столкнулся со стоящим грузовиком.


По информации Госавтоинспекции, авария случилась около 23:20 недалеко от дома № 34/1 на улице Стартовой в Ленинском районе Новосибирска.


«Водитель 1994 года рождения на мотоцикле Yamaha следовал по Октябрьскому мосту со стороны улицы Зыряновской в сторону площади Лыщинского. <…> Он совершил наезд на автомобиль Howo под управлением водителя 1963 года рождения, который стоял на проезжей части в попутном направлении», — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.


Грузовик стоял в левом ряду из-за поломки
Грузовик стоял в левом ряду из-за поломки


По словам Савченкова, в результате ДТП мотоциклист получил черепно-мозговую травму, перелом правой лучевой кости и ушиб внутренних органов. Пострадавшего с места аварии увезли в больницу.


«В правом ряду стоял автомобиль легковой. Грузовик попытался его объехать и сломался. Потом легковой автомобиль уехал, а большегруз остался. Стоял примерно 30 минут. Знак на проезжей части стоял, аварийка у него тоже работала», — добавил Владислав Савченков.


В конце августа на Красном проспекте насмерть разбился байкер: мотоциклист на большой скорости врезался в поворачивающую «Тойоту»

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