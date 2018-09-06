Новосибирец нырнул в воду со скалы на Горском и не смог выплыть сам
Вчера, 5 сентября, мужчина ударился головой после того, как нырнул в воду, — помощь мужчине оказали спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС).
По информации спасателей, инцидент произошёл около 15:00 на территории карьера «Горский» в Кировском районе Новосибирска. Мужчина неудачно нырнул в воду со скалы и ударился головой.
«Он ударился головой, ему оказали первую помощь. <…> Там стоит спасательный пост, соответственно, увидели и оказали помощь», — рассказал корреспонденту НГС начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.
По информации МАСС, от помощи врачей скорой помощи пострадавший мужчина 1991 года рождения отказался и самостоятельно отправился домой.
Спасатели напоминают новосибирцам, что нельзя купаться в тёмное время суток, а также в местах, которые не предназначены для этого. Также спасатели не рекомендуют заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения и купаться в холодную погоду.
Утром 26 августа на Оби в Кировском районе Новосибирска погиб мужчина — он выпал из катера, который сел на мель.
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Александр Сильченко
Фото Алёны Истоминой