Новосибирцы уступили красноярцам по обеспеченности личными авто

За 7 месяцев количество автомобилей в области увеличилось на 12,4 тысячи штук
За 7 месяцев количество автомобилей в области увеличилось на 12,4 тысячи штук

Специалисты из аналитического агентства «Автостат» подсчитали, сколько легковых автомобилей числится в Новосибирской области.


По состоянию на 1 июля 2018 года в Новосибирской области насчитывалось 799,5 тысячи легковых машин. В рейтинге по количеству автомобилей Новосибирская область заняла 14-е место из 20 возможных, уступив Красноярскому краю (12-е место в рейтинге).


В январе автопарк Новосибирской области насчитывал 787,1 тысячи автомобилей. За семь месяцев их количество увеличилось на 12,4 тысячи штук.


«На 1 июля 2018 года на территории Российской Федерации насчитывается 42 миллиона 945,6 тысячи легковых автомобилей», — сообщили в «Автостате».


Среди российских регионов самую большую концентрацию легковых машин аналитики обнаружили в Москве, в которой на середину нынешнего года зарегистрировано немногим более 3,7 млн легковых автомобилей. На втором месте располагается соседнее Подмосковье, где числится порядка 2,7 млн машин. Таким образом, на долю двух этих регионов приходится 15% всего автопарка страны.


Ранее аналитики «Автостата» перечислили модели машин, которые предпочитают покупать новосибирцы в 2018 году: самым популярным оказался кроссовер Hyundai Creta.

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