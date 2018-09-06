Новосибирская группа «Буерак» выпустила новый альбом

Постпанк-группа «Буерак» появилась в Новосибирске в 2014 году

Новосибирская группа «Буерак» опубликовала новый альбом «Репост Модерн». Новый альбом появился на странице в официальной группе новосибирских музыкантов вечером 5 сентября.







Помимо релиза нового альбома новосибирцы рассказали, когда группа отправится в тур по городам России. Так, согласно информации в официальной группе, тур-презентация нового альбома начнётся с Новосибирска 5 октября.







Постпанк-группа «Буерак» появилась в Новосибирске в 2014 году. Модные издания не раз включали этот дуэт в список самых интересных молодых исполнителей, а жюри премии Jagermeister Indie Awards в 2016 году признало «Буерак» группой года наряду с «Грибами» и ГШ/Glintshake.









В ноябре 2017 года клип «Буерака» на песню «Твоя фигура» обсудили в шоу «12 злобных зрителей» на телеканале MTV Россия.





В середине июня новосибирские музыканты записали песню про «Бесплатный вход» на территории крематория, а в июле сняли клип «Тупой» с дошираком и майонезом.

