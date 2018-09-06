Новосибирская группа «Буерак» выпустила новый альбом

Постпанк-группа «Буерак» появилась в Новосибирске в 2014 году
Постпанк-группа «Буерак» появилась в Новосибирске в 2014 году

Новосибирская группа «Буерак» опубликовала новый альбом «Репост Модерн». Новый альбом появился на странице в официальной группе новосибирских музыкантов вечером 5 сентября.


Помимо релиза нового альбома новосибирцы рассказали, когда группа отправится в тур по городам России. Так, согласно информации в официальной группе, тур-презентация нового альбома начнётся с Новосибирска 5 октября.


Постпанк-группа «Буерак» появилась в Новосибирске в 2014 году. Модные издания не раз включали этот дуэт в список самых интересных молодых исполнителей, а жюри премии Jagermeister Indie Awards в 2016 году признало «Буерак» группой года наряду с «Грибами» и ГШ/Glintshake



В ноябре 2017 года клип «Буерака» на песню «Твоя фигура» обсудили в шоу «12 злобных зрителей» на телеканале MTV Россия. 


В середине июня новосибирские музыканты записали песню про «Бесплатный вход» на территории крематория, а в июле сняли клип «Тупой» с дошираком и майонезом.

Прочтений: 237
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (2)2
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено