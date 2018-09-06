В новосибирском Академгородке появились «умные» лавочки

По мнению организаторов, современный дизайн лавочек учитывает и историческую специфику 
По мнению организаторов, современный дизайн лавочек учитывает и историческую специфику 

В Советском районе Новосибирска появились «умные» лавочки — их поставили на улице Ильича. Особенность в том, что на каждой скамейке размещена табличка с крылатой фразой, цитатой или изречением великого деятеля, будь то ученый или творческий человек.


По мнению авторов проекта, лавочки в Академгородке находятся в плачевном состоянии, поэтому было решено поставить новые скамейки с привлечением спонсоров.


«Бюджет города крайне бедный, перспективы грустные. Как быть? Привлекать частные деньги. Как мотивировать на это спонсоров? Через такой вот проект. Мы ставим лавочки и указываем на спонсора, но делаем это, как кажется, достаточно деликатно и с "изюминкой"», — прокомментировала на своей странице в Facebook Наталья Пинус, один из организаторов проекта.


На установку одной лавочки уходит 30 тысяч рублей. Сюда входит изготовление и монтаж скамейки и таблички с надписью.


На сегодняшний день поставили всего четыре скамейки от четырех спонсоров: стоматологической клиники «Дентал-Сервис», Центра восстановительной медицины, клиники ЦНМТ и фитнес-клуба «MC2». По словам организаторов, любая компания может предложить установить такую лавочку, а организаторы проекта, в свою очередь, помогут выбрать место и надпись.


Теперь можно не только отдохнуть, но и поразмышлять над высказываниями великих людей
Теперь можно не только отдохнуть, но и поразмышлять над высказываниями великих людей


В августе НГС.НОВОСТИ писали о том, что в центре Новосибирска появились лавочки, где можно подключиться к WI-FI и подзарядить телефон.

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