В новосибирском Академгородке появились «умные» лавочки

По мнению организаторов, современный дизайн лавочек учитывает и историческую специфику

В Советском районе Новосибирска появились «умные» лавочки — их поставили на улице Ильича. Особенность в том, что на каждой скамейке размещена табличка с крылатой фразой, цитатой или изречением великого деятеля, будь то ученый или творческий человек.







По мнению авторов проекта, лавочки в Академгородке находятся в плачевном состоянии, поэтому было решено поставить новые скамейки с привлечением спонсоров.







«Бюджет города крайне бедный, перспективы грустные. Как быть? Привлекать частные деньги. Как мотивировать на это спонсоров? Через такой вот проект. Мы ставим лавочки и указываем на спонсора, но делаем это, как кажется, достаточно деликатно и с "изюминкой"», — прокомментировала на своей странице в Facebook Наталья Пинус, один из организаторов проекта.





На установку одной лавочки уходит 30 тысяч рублей. Сюда входит изготовление и монтаж скамейки и таблички с надписью.







На сегодняшний день поставили всего четыре скамейки от четырех спонсоров: стоматологической клиники «Дентал-Сервис», Центра восстановительной медицины, клиники ЦНМТ и фитнес-клуба «MC2». По словам организаторов, любая компания может предложить установить такую лавочку, а организаторы проекта, в свою очередь, помогут выбрать место и надпись.







Теперь можно не только отдохнуть, но и поразмышлять над высказываниями великих людей





В августе НГС.НОВОСТИ писали о том, что в центре Новосибирска появились лавочки, где можно подключиться к WI-FI и подзарядить телефон.

