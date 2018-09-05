Видео: две сотни жителей Новосибирска хором спели песню Басты

Собравшиеся спели песню «Сансара» Басты под руководством хормейстера Новосибирской филармонии Игоря Тюваева
Собравшиеся спели песню «Сансара» Басты под руководством хормейстера Новосибирской филармонии Игоря Тюваева

Вечером 5 сентября жители Новосибирска хором спели песню Басты и пожертвовали деньги, чтобы помочь болеющим детям.


Мероприятие проходило в лофте «Подземка». На акцию, организованную любительским хором «Первый Хор» и детским благотворительным фондом «Солнечный Город», пришли новосибирцы разных возрастов. По оценке PR-директора «Солнечного Города» Марии Малкиной, участие в акции приняли около 200 человек.



«Было здорово, что приехало много семей с детьми, кто-то даже приехал с собакой. Было тепло и душевно. Здорово, когда можно сделать что-то интересное и помочь при этом детям», — рассказала Мария Малкина.


Собравшиеся спели песню «Сансара» Басты под руководством хормейстера Новосибирской филармонии Игоря Тюваева.


«Мы собираем деньги на оплату труда нянь, ухаживающих в больницах Новосибирска за детьми, оставшимися без родителей», — пояснила Мария Малкина.


Похожая акция прошла в конце июня 2017 года — тогда благотворительный запев был посвящён дню рождения легендарного советского рок-музыканта Виктора Цоя, а все вырученные деньги направили на помощь детям с ограниченными возможностями.

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