Видео: две сотни жителей Новосибирска хором спели песню Басты

Собравшиеся спели песню «Сансара» Басты под руководством хормейстера Новосибирской филармонии Игоря Тюваева

Вечером 5 сентября жители Новосибирска хором спели песню Басты и пожертвовали деньги, чтобы помочь болеющим детям.







Мероприятие проходило в лофте «Подземка». На акцию, организованную любительским хором «Первый Хор» и детским благотворительным фондом «Солнечный Город», пришли новосибирцы разных возрастов. По оценке PR-директора «Солнечного Города» Марии Малкиной, участие в акции приняли около 200 человек.









«Было здорово, что приехало много семей с детьми, кто-то даже приехал с собакой. Было тепло и душевно. Здорово, когда можно сделать что-то интересное и помочь при этом детям», — рассказала Мария Малкина.





Собравшиеся спели песню «Сансара» Басты под руководством хормейстера Новосибирской филармонии Игоря Тюваева.





«Мы собираем деньги на оплату труда нянь, ухаживающих в больницах Новосибирска за детьми, оставшимися без родителей», — пояснила Мария Малкина.





Похожая акция прошла в конце июня 2017 года — тогда благотворительный запев был посвящён дню рождения легендарного советского рок-музыканта Виктора Цоя, а все вырученные деньги направили на помощь детям с ограниченными возможностями.