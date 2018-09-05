У городского пляжа предложили построить ещё один аквапарк и гостиницу-высотку

В перспективе на берегу котлована Горский могут появиться аквапарк и многоэтажная гостиница





Рядом с городским пляжем в Ленинском районе Новосибирска может появится ещё один аквапарк и многоэтажная гостиница — такой проект вынесен на публичные слушания.







На территории городского пляжа, в акватории Горского котлована, предлагается построить аквапарк и гостиницу высотой до 30 этажей. Проект опубликован на сайте мэрии Новосибирска.





Согласно нынешнему проекту планировки, утверждённому в 2012 году, сейчас эти земли предназначены для строительства спортивных объектов.





Такой проект планировки подготовлен к публичным слушаниям: лес предлагают заменить гаражами и парковками





Координатор проекта «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев пояснил, что в проекте изменяется и предлагаемая к озеленению территория. «В 2012 году 18% участка относились к территории озеленения, в новой редакции эта площадь сокращается до 4%. Вместо деревьев хотят строить дома отдыха, конные манежи, гаражи и парковки», — рассказал Рязанцев.





По мнению общественника, принятие проекта позволит высотное строительство у котлована. «Если он будет принят, то собственник или арендатор смогут подать на перезонирование участка. Тогда у котлована может появиться гостиница с разрешенной высотой до 30 этажей», — говорит общественник.





Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать решение о перезонировании участков у Горского котлована.





Сейчас в Новосибирске есть только один действующий аквапарк — у Димитровского моста в Ленинском районе города. Он открылся в октябре 2016 года, а его инвестор, группа компаний «Кварсиc», называет его крупнейшим в России.