У городского пляжа предложили построить ещё один аквапарк и гостиницу-высотку

В перспективе на берегу котлована Горский могут появиться аквапарк и многоэтажная гостиница
В перспективе на берегу котлована Горский могут появиться аквапарк и многоэтажная гостиница


Рядом с городским пляжем в Ленинском районе Новосибирска может появится ещё один аквапарк и многоэтажная гостиница — такой проект вынесен на публичные слушания.


На территории городского пляжа, в акватории Горского котлована, предлагается построить аквапарк и гостиницу высотой до 30 этажей. Проект опубликован на сайте мэрии Новосибирска.


Согласно нынешнему проекту планировки, утверждённому в 2012 году, сейчас эти земли предназначены для строительства спортивных объектов.


Такой проект планировки подготовлен к публичным слушаниям: лес предлагают заменить гаражами и парковками
Такой проект планировки подготовлен к публичным слушаниям: лес предлагают заменить гаражами и парковками


Координатор проекта «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев пояснил, что в проекте изменяется и предлагаемая к озеленению территория. «В 2012 году 18% участка относились к территории озеленения, в новой редакции эта площадь сокращается до 4%. Вместо деревьев хотят строить дома отдыха, конные манежи, гаражи и парковки», — рассказал Рязанцев.


По мнению общественника, принятие проекта позволит высотное строительство у котлована. «Если он будет принят, то собственник или арендатор смогут подать на перезонирование участка. Тогда у котлована может появиться гостиница с разрешенной высотой до 30 этажей», — говорит общественник.


Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать решение о перезонировании участков у Горского котлована. 


Сейчас в Новосибирске есть только один действующий аквапарк — у Димитровского моста в Ленинском районе города. Он открылся в октябре 2016 года, а его инвестор, группа компаний «Кварсиc», называет его крупнейшим в России.

Прочтений: 1677

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (44)44
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено