Погода виновата: в Толмачёво задержали омские рейсы

Рейсы в Омск задерживают с начала недели
Рейсы в Омск задерживают с начала недели

Сегодня, 5 сентября, в аэропорту Толмачёво задержали вылет рейса № 3005 авиакомпании S7 Airlines, который должен был вылететь в Омск в 16:55. По информации электронного табло аэропорта, регистрация на рейс начнётся только в 19:00. 


Также задерживается рейс № 3006 компании S7, он должен был вылететь из Омска в 18:05, но всё ещё не отправлен, свидетельствуют данные омского аэропорта. 


Накануне омский рейс также прибыл в Новосибирск с задержкой.


«В последние дни задержи рейса Новосибирск — Омск были обусловлены поздним прибытием воздушных судов в аэропорт Толмачёво из-за сложных погодных условий в Восточно-Сибирском регионе. Мы увеличили количество резервных самолетов Embraer 170 в Новосибирске, чтобы минимизировать возможные задержки рейсов», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе S7.


На прошлой неделе авиакомпания Red Wings задержала рейс из Новосибирска в Москву почти на четыре часа — это случилось из-за отсутствия самолета.

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