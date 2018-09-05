Погода виновата: в Толмачёво задержали омские рейсы
Сегодня, 5 сентября, в аэропорту Толмачёво задержали вылет рейса
Также задерживается рейс
Накануне омский рейс также прибыл в Новосибирск с задержкой.
«В последние дни задержи рейса Новосибирск — Омск были обусловлены поздним прибытием воздушных судов в аэропорт Толмачёво из-за сложных погодных условий в Восточно-Сибирском регионе. Мы увеличили количество резервных самолетов Embraer 170 в Новосибирске, чтобы минимизировать возможные задержки рейсов», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе S7.
На прошлой неделе авиакомпания Red Wings задержала рейс из Новосибирска в Москву почти на четыре часа — это случилось из-за отсутствия самолета.
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Елизавета Милованова
Фото Александра Ощепкова