«Ниссан» получил разрешение продавать машину с одной педалью

Росстандарт опубликовал «Одобрение типа транспортного средства» (ОТТС) на электрокар Nissan Leaf для российского рынка, что означает разрешение для компании ввозить и продавать у нас самый массовый электромобиль на планете. Сроки продаж пока не уточняются, но в новосибирском дилерском центре «Сибирские моторы» намерены сразу же завезти в город этот автомобиль.











«Конечно, будем привозить. В европейской части страны уже он давно используется, в частности в Петербурге. У нас раз в месяц стабильно поступают звонки, люди интересуются, когда будет Leaf. То есть интерес этому автомобилю есть, я думаю, что спрос будет», — сообщила НГС.АВТО руководитель отдела маркетинга «Сибирских моторов» Юлия Чепугачева.









Напомним, Leaf представляет собой хетчбэк длиной 4490 мм, оснащенный в Европе 150-сильным электромотором и батареей ёмкостью 40 кВт⋅ч с запасом хода 285 километров. В российской версии мощность мотора составляет 122 л.с. Особенностью модели является так называемая система e-Pedal — скорость движения автомобиля можно регулировать только с помощью педали газа, не прибегая к педали тормоза. Стоимость Leaf на мировом рынке в рублёвом эквиваленте составляет около 2 млн рублей.





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