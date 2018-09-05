Прокуратура попросила наказать новосибирского чиновника за письмо о повышении явки

Сама мэрия уверяет, что никаких нарушений в письме нет

Прокуратура Новосибирской области признала письмо замглавы администрации Первомайского района Евгения Буркова нарушающим Федеральный закон — на прошлой неделе он написал предпринимательнице письмо с просьбой оказать «содействие в повышении явки» на выборах губернатора 9 сентября.







Как говорится в ответе прокуратуры на запрос НГС, формулировки, использованные Бурковым в письме, указывают на нарушение закона.





«По фактам выявленных нарушений 05.09.2018, главе администрации Первомайского района города Новосибирска внесено представление, в котором поставлен вопрос о дисциплинарной ответственности виновных лиц», — говорится в ответе прокуратуры.





Сама Мэрия Новосибирска после собственной проверки в письме Буркова нарушений не нашла.





Корреспондент НГС направил запрос в мэрию с просьбой сообщить, какое наказание грозит заместителю главы администрации Первомайского района.







Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявлял, что в случае, если вина районного чиновника подтвердится, его могут даже уволить.







«Мне сообщили об этом недавно. Пока разбираемся, что за инициатива. Здесь важно, чтобы закон не нарушался. Если нарушение будет выявлено, будем наказывать вплоть до увольнения и привлечения к административной или уголовной ответственности», — говорил в минувшую пятницу Анатолий Локоть.