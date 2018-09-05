Блогер нашёл бизнес у чиновницы областного правительства — она заявила, что всё законно

Новосибирский блогер Евгений Романов обвинил сотрудника новосибирского правительства в нарушении закона
Новосибирский блогер Евгений Романов обвинил сотрудника новосибирского правительства в нарушении закона

Новосибирский блогер Евгений Романов обвинил чиновницу правительства Новосибирской области Раису Мифтахутдинову в коррупции и нарушении законодательства о запрете предпринимательской деятельности для госслужащих — в своём ролике он заявил, что у неё есть бизнес. 


«Нарушений очень много: там творится такой беспредел, что просто ни в какие рамки не укладывается. На публичное обозрение я не могу выкладывать всё, что там происходит. Боюсь, что я тогда до подъезда собственного не дойду. <…> Но я буду продолжать и дальнейшее расследование, потому что много есть чего сказать», — рассказал НГС Евгений Романов и заметил, что не озвученные в ролике сведения он уже передал в прокуратуру.


Раиса Мифтахутдинова занимает должность заместителя руководителя департамента организации управления государственной гражданской службы правительства Новосибирской области. 


По данным блогера, Раиса Мифтахутдинова является учредителем двух компаний, которые занимаются продажей элитной парфюмерии и косметики. Эти сведения указывает и «Контур-Фокус», а также подтвердили корреспонденту НГС в одной из фирм. 


В «Контур-Фокусе», Мифтахутдинова значится учредителем двух новосибирских ООО — «Парфюм Люкс» и «Парфюм Плюс». Выручка первой компании за 2016 год составила 16,7 миллиона рублей, прибыль — 2,3 миллиона, а второй — 7,8 и 1,4 миллиона соответственно. Данные за 2017 год в системе отсутствуют. Сейчас обе компании проходят реорганизацию: «Парфюм Плюс» прекращает деятельность и присоединяется к «Парфюм Люксу», которую возглавляет однофамилец чиновницы — Марат Мифтахутдинов.


Раиса Мифтахутдинова, по мнению блогера, нарушила федеральный закон № 79, который запрещает госслужащим заниматься бизнесом. Об этом прямо говорится в 17-й статье ФЗ: «[запрещено] заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией».


Доходами Мифтахутдиновой, пояснил Евгений Романов, он заинтересовался после того, как его вызвали к ней на беседу после публикации предыдущего ролика о другом чиновнике. 


В своём видеоролике Евгений Романов также привёл данные из декларации о доходах, которую Раиса Мифтахутдинова опубликовала на сайте департамента. В ней указано, что её доход за 2017 год составил 7,2 миллиона рублей, также ей принадлежат 2 квартиры, гаражный бокс, участок и 2 автомобиля Lada Largus. Сумма годового дохода чиновника, подчеркнул блогер, превысила в несколько раз доход её непосредственного начальника — главы департамента организации управления государственной гражданской службы Валентины Дудниковой.



Сама Раиса Мифтахутдинова сообщила корреспонденту НГС, что доли в компаниях и деньги достались ей в наследство после гибели мужа в 2016 году.


«Что касается владения этими ООО в качестве учредителя, <…> [то это] не запрещается действующим законодательством. Единственно, что госслужащий не имеет права заниматься предпринимательской деятельностью. Но "предпринимательская деятельность" это — оформление в качестве индивидуального предпринимателя. Я не являюсь индивидуальным предпринимателем. То, что касается учредительства в ООО, всё передано в доверительное управление», — пояснила Раиса Мифтахутдинова.


По словам Мифтахутдиновой, сейчас бизнесом управляет сын её мужа от первого брака, который не является её родственником. Эту ситуацию в июле-августе 2018 года уже проверила прокуратура, добавила замруководителя департамента.


Новосибирские блогеры часто затрагивают в своих видеороликах острые и злободневные темы. Вчера во время прямого эфира сломали нос новосибирскому блогеру Тимуру Ханову. Нападавший представился помощником депутата и после стычки остался на месте происшествия ждать полицию.

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