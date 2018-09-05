Суд обязал дорожников сделать Северный объезд не таким шумным

Подобные шумозащитные экраны стоят на развязке Бугринского моста

Суд Октябрьского района Новосибирска встал на сторону жителей посёлка Садовый, которые жаловались на шум от Северного объезда.





В июне 2017 года жители обратились в прокуратуру Новосибирского района, завив, что Федеральное управление автодорог «Сибирь» нарушает закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» на трассе Р-254.





«В связи с тем, что они ("Сибирь". — Е.А.) не установили шумозащитные экраны вдоль дороги, в домах [у жителей] превышен уровень шума», — рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Октябрьского района Светлана Юрченкова. Иск рассматривали в Октябрьском суде — по месту регистрации ФУАДа.





В иске прокуратура потребовала обязать управление установить шумозащитные экраны на трассе рядом с посёлком.





«В течение года мы рассматривали это дело. Было назначено у нас две экспертизы, одна не смогла установить уровень шума. И вот последняя экспертиза подтвердила доводы искового заявления, установила, что в ночное время — замеры брались и днём, и ночью — уровень шума в домах превышает допустимый. И суд удовлетворил исковые требования прокурора Новосибирского района», — добавила Юрченкова.





Суд вынес решение 3 сентября. В силу оно пока не вступило.





Помощник прокурора отметила, что на добровольную установку экранов «Сибири» дали 6 месяцев после вступления решения в силу.





«Нас пока не ознакомили с решением — юристы наши его не получали, его должны довести до нас в течение 5 дней», — прокомментировали в пресс-службе ФУАД «Сибирь», отметив, что управление намерено подать апелляцию.





В конце этого июня прокуратура Октябрьского района подавала иск по поводу дорог к мэрии Новосибирска — тогда дело было связано с неровной дорогой к Плющихинскому жилмассиву.