Суд обязал дорожников сделать Северный объезд не таким шумным
Суд Октябрьского района Новосибирска встал на сторону жителей посёлка Садовый, которые жаловались на шум от Северного объезда.
В июне 2017 года жители обратились в прокуратуру Новосибирского района, завив, что Федеральное управление автодорог «Сибирь» нарушает закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» на трассе Р-254.
«В связи с тем, что они ("Сибирь". — Е.А.) не установили шумозащитные экраны вдоль дороги, в домах [у жителей] превышен уровень шума», — рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Октябрьского района Светлана Юрченкова. Иск рассматривали в Октябрьском суде — по месту регистрации ФУАДа.
В иске прокуратура потребовала обязать управление установить шумозащитные экраны на трассе рядом с посёлком.
«В течение года мы рассматривали это дело. Было назначено у нас две экспертизы, одна не смогла установить уровень шума. И вот последняя экспертиза подтвердила доводы искового заявления, установила, что в ночное время — замеры брались и днём, и ночью — уровень шума в домах превышает допустимый. И суд удовлетворил исковые требования прокурора Новосибирского района», — добавила Юрченкова.
Суд вынес решение 3 сентября. В силу оно пока не вступило.
Помощник прокурора отметила, что на добровольную установку экранов «Сибири» дали 6 месяцев после вступления решения в силу.
«Нас пока не ознакомили с решением — юристы наши его не получали, его должны довести до нас в течение 5 дней», — прокомментировали в пресс-службе ФУАД «Сибирь», отметив, что управление намерено подать апелляцию.
В конце этого июня прокуратура Октябрьского района подавала иск по поводу дорог к мэрии Новосибирска — тогда дело было связано с неровной дорогой к Плющихинскому жилмассиву.
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Елена Громкова
Фото из архива НГС