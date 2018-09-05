В Академгородке загорелось кафе в гостинице «Золотая долина»

Сейчас на месте работают пожарные

Днём 5 сентября в Советском районе Новосибирска загорелось кафе «Веранда» на первом этаже гостиницы «Золотая долина» — по предварительной информации, в заведении загорелась вентиляция.







Информацию о пожаре в редакцию НГС сообщил очевидец.





«Горит кафе "Веранда" на улице Ильича, 10», — коротко сообщил читатель Сергей, прикрепив к своему сообщению видео с места событий.





В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области информацию о пожаре подтвердили.





«Пожарные туда выехали в 14:50, прибыли — в 15:00. По предварительной информации случилось загорание вытяжки в ресторане», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ведомства, пообещав предоставить более подробную информацию позднее.







