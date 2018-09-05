В Академгородке загорелось кафе в гостинице «Золотая долина»
Днём 5 сентября в Советском районе Новосибирска загорелось кафе «Веранда» на первом этаже гостиницы «Золотая долина» — по предварительной информации, в заведении загорелась вентиляция.
Информацию о пожаре в редакцию НГС сообщил очевидец.
«Горит кафе "Веранда" на улице Ильича, 10», — коротко сообщил читатель Сергей, прикрепив к своему сообщению видео с места событий.
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области информацию о пожаре подтвердили.
«Пожарные туда выехали в 14:50, прибыли — в 15:00. По предварительной информации случилось загорание вытяжки в ресторане», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ведомства, пообещав предоставить более подробную информацию позднее.
Вечером 4 сентября в шестом подъезде дома
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Александр Сильченко
Скриншот видео
Видео предоставлено очевидцами