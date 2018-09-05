В Академгородке загорелось кафе в гостинице «Золотая долина»

Сейчас на месте работают пожарные
Сейчас на месте работают пожарные

Днём 5 сентября в Советском районе Новосибирска загорелось кафе «Веранда» на первом этаже гостиницы «Золотая долина» — по предварительной информации, в заведении загорелась вентиляция.


Информацию о пожаре в редакцию НГС сообщил очевидец.


«Горит кафе "Веранда" на улице Ильича, 10», — коротко сообщил читатель Сергей, прикрепив к своему сообщению видео с места событий.


В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области информацию о пожаре подтвердили.


«Пожарные туда выехали в 14:50, прибыли — в 15:00. По предварительной информации случилось загорание вытяжки в ресторане», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ведомства, пообещав предоставить более подробную информацию позднее.



Вечером 4 сентября в шестом подъезде дома № 30/1 на улице Народной загорелась квартира: эвакуировать пришлось не только жителей квартиры, но и их соседей.

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