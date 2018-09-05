Росгвардия забрала у охотников в лесу 161 ружьё
Сотрудники Росгвардии провели рейд «Охотник», во время которого в Новосибирской области нашли больше 300 охотников-нарушителей.
Рейд проводился с 31 августа по 3 сентября на территории всей Новосибирской области.
«Всего за время операции проверено свыше 4,5 тысяч владельцев и более 5,5 тысяч единиц оружия. За время проводимых мероприятий было выявлено более 300 административных правонарушений <...>. Большая часть из них связана с нарушением правил хранения оружия и нарушениями срока регистрации оружия и постановки его на учёт. Сотрудники охраны животного мира выявили более 160 фактов нарушения правил охоты», — сообщила корреспонденту НГС начальник пресс-службы областного управления Росгвардии Ольга Табатчикова.
В ведомстве добавили, что за время рейда у недобросовестных охотников изъяли 161 единицу оружия и больше 1300 патронов.
В начале августа власти Новосибирской области разрешили охотникам застрелить три сотни лосей и больше двух тысяч косуль за год.
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Александр Сильченко
Фото предоставлено пресс-службой областного управления Росгвардии