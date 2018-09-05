Почти 400 новосибирцев ушли служить в армию за деньги

Всего в ЦВО за год рассчитывают привлечь на службу по контракту 15 тысяч человек
Всего в ЦВО за год рассчитывают привлечь на службу по контракту 15 тысяч человек

Почти четыре сотни новосибирцев ушли служить в армию по контракту в 2018 году — согласно данным Центрального военного округа, за восемь месяцев в Новосибирске на контрактную службу записались 387 человек.


«Из них военнослужащих по призыву — 61 человек, женщин — 18 человек, имеющих высшее профессиональное образование — 13 человек, среднее профессиональное образование — 33 человека», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ЦВО.


Всего в Центральном военном округе за год планируется набрать больше 15 тысяч контрактников. Военные отмечают, что в округе сформировано 28 пунктов отбора на контрактную службу.


В июне в пресс-службе ЦВО рассказывали, что в среднем контрактники получают от 30 тысяч рублей в зависимости от от воинского звания.


Недавно у новосибирских военных прошла масштабная внеплановая проверка боевой готовности. Проверку инициировал президент России Владимир Путин.

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