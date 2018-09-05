Мэрия вступилась за чиновника, написавшего письмо о повышении явки

После письма из администрации Первомайского района свою проверку начали и прокуроры
После письма из администрации Первомайского района свою проверку начали и прокуроры

Мэрия Новосибирска не нашла нарушений в письме замглавы администрации Первомайского района Евгения Буркова, который просил предпринимательницу Юлию Дрокову «оказать содействие в повышении явки» на выборах губернатора 9 сентября. 


«В письме было обращено внимание на важность мероприятия и содержалась просьба о предоставлении информации об ответственных лицах на предприятии, которые смогут обеспечить благоприятные условия для работающих в день выборов», — сообщили в пресс-центре мэрии в ответ на запрос НГС.


Мэрия провела анализ письма и не выявила «какого-либо воздействия на граждан Российской Федерации». 


Тем не менее накануне председатель избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо заметила, что письмо было сформулировано неверно и могло поспособствовать нарушениям на выборах. «Это как минимум некорректная формулировка, которая вызвала сомнение в законности действий администрации», — пояснила Благо.


После обращения областного избиркома проверку начала и прокуратура Первомайского района. 

Прочтений: 3355

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (30)30
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено