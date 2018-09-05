Мэрия вступилась за чиновника, написавшего письмо о повышении явки
Мэрия Новосибирска не нашла нарушений в письме замглавы администрации Первомайского района Евгения Буркова, который просил предпринимательницу Юлию Дрокову «оказать содействие в повышении явки» на выборах губернатора 9 сентября.
«В письме было обращено внимание на важность мероприятия и содержалась просьба о предоставлении информации об ответственных лицах на предприятии, которые смогут обеспечить благоприятные условия для работающих в день выборов», — сообщили в пресс-центре мэрии в ответ на запрос НГС.
Мэрия провела анализ письма и не выявила «какого-либо воздействия на граждан Российской Федерации».
Тем не менее накануне председатель избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо заметила, что письмо было сформулировано неверно и могло поспособствовать нарушениям на выборах. «Это как минимум некорректная формулировка, которая вызвала сомнение в законности действий администрации», — пояснила Благо.
После обращения областного избиркома проверку начала и прокуратура Первомайского района.
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Дмитрий Здорников
Фото Александра Ощепкова