Объявлена дата нового «Тотального диктанта»

В следующем году «Тотальный диктант» пройдёт в 16-й раз

Всемирная акция по проверке грамотности «Тотальный диктант» состоится 13 апреля 2019 года.







«Штаб всемирной акции активно готовится к новому, шестнадцатому, диктанту. Совсем скоро начнётся сбор заявок от претендентов на звание "Столица «Тотального диктанта»", а в октябре-ноябре пройдет голосование на сайте проекта, где каждый желающий сможет отдать свой голос за любимый или понравившийся город. Именно туда поедет автор текста этого года, чьё имя станет известно уже осенью», — сообщают организаторы акции.





Ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант» проводится с 2004 года — её придумали студенты НГУ. Количество городов-участников и стран-участников постепенно расширялось.





В 2018 году «Тотальный диктант» написали участники из 76 стран и более 1000 населённых пунктов. В России к акции присоединились 720 городов, посёлков и сёл. Больше всего участников собралось в Москве — 20 014 , Санкт-Петербурге — 1 0 298 , Новосибирске — 7003. За рубежом участниками «Тотального диктанта» стали почти 27 тысяч человек. В первый раз «Тотальный диктант» прошел в Коста-Рике, Панаме, Сирии, Венгрии, Катаре. Тест TruD — для иностранцев, изучающих русский язык, — написали 5250 участников из 46 стран.





Столицу «Тотального диктанта» впервые стали выбирать в прошлом году — тогда им стал Владивосток. Автором текста в прошлом году была писательница Гузель Яхина из Татарстана.