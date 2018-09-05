Квартиру в невидимой башне на Красном проспекте выставили на продажу за 7 миллионов

Необычной квартиру можно назвать ещё и потому, что находится она в сталинском доме, где такое жильё не подразумевалось вообще





В Новосибирске выставили на продажу квартиру в легендарном «Доме под строкой» на Красном проспекте, 30 — в отличие от большей части квартир в этом доме, она двухуровневая.







Площадь квартиры — всего 59 кв. м, это единственная квартира на этаже. Как рассказал автор объявления на N1.RU, специалист агентства ГЖА ЦИП Евгений Пестов, на первом уровне здесь расположены прихожая, кухня-столовая и гостиная, на втором — спальня и прилегающий к ней санузел. Он также пояснил, что первоначально второй уровень был техническим помещением. Окна в квартире выходят на Красный проспект и часовню во имя Святого Николая Чудотворца.







Витая лесенка декорирована мозаикой — её можно встретить и в декоре мебели





В отделке квартиры использованы керамогранит, имитирующий мрамор, и мозаика — ими в частности декорированы винтовая лесенка на второй этаж и часть кухонного гарнитура. «Собственники владеют [квартирой] 3 года, покупали со свежим ремонтом — ему года 4. В России они почти не живут, и квартира как после ремонта», — заверил Евгений Пестов.







Первый уровень делят кухня-столовая и гостиная





Продают необычное жильё за 7 миллионов рублей. Пестов пояснил, что цена не включает мебель, но собственники готовы к переговорам, если покупатель заберёт меблированную квартиру в башенке.







На втором уровне — спальня и санузел





Как рассказывали старожилы «Дома под строкой», в нём две двухуровневых квартиры, они выходят на Красный проспект и Октябрьскую магистраль и были обжиты ещё в 70-х, но определить их с улицы почти невозможно.

