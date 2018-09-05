На левом берегу открылась бесплатная мини-больница для подростков, которые не могут ходить

Отделение открылось сегодня — пока что в нём немного детей, но врачи ждут подростков, которым нужна помощь

Утром 5 сентября открылась первая в Новосибирской области мини-больница для подростков на инвалидных колясках — лечение для ребёнка в среднем занимает полгода.







Бесплатное отделение интенсивного ухода для детей в возрасте от 14 до 18 лет открылось сегодня на базе Комплексного центра социальной адаптации инвалидов на улице Немировича-Данченко, 100. До этого здесь начали проводить реабилитацию детей более младшего возраста.







«[Здесь] именно дети, которые передвигаются на колясках и которые имеют ментальные нарушения, нуждаются в специализированной помощи. Отделение рассчитано на 25 мест.





Ребёнок в течение дня может получить все необходимые ему услуги, родители его приводят утром, а вечером, по окончании рабочего дня, могут забрать домой»,





— рассказала первый заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева.







На ремонт помещения потратили около миллиона рублей





В отделении пояснили, что проводят реабилитацию для детей с ДЦП, аутизмом, умственной отсталостью, с неврологическими болезнями и для детей после аварий.







С пациентами работают педиатр, невролог, психиатр, психологи, а также специалисты по ЛФК и массажу. В отделении стоят кровати, чтобы дети могли отдохнуть днём, открыта столовая.







В здании работает лифт для детей на инвалидных креслах





Днём пациенты могут поспать





Сейчас реабилитация нужна 400 таким подросткам в Новосибирской области. Предполагается, что они будут проходить лечение курсами, а если возникнут очереди, то, по обещаниям министерства, откроются подобные полустационары и в других районах Новосибирска. По словам Елены Бахаревой, также реабилитация проводится в Ояшинском доме-интернате и в муниципальном центре «Олеся».







По словам руководителей центра, устроить сюда ребёнка несложно — нужно записаться по телефону и прийти с документами





На ремонт помещения под отделение потратили, по оценкам министерства, около 1 миллиона рублей. До конца месяца должен закончиться ремонт крыльца — сейчас в запасной вход здания довольно сложно попасть, его нужно обходить с другой стороны.







Крыльцо пообещали отремонтировать к концу сентября. Пока же здание нужно обходить





«У нас будет доступная среда на входе обеспечена. Мы сделаем хороший пандус, работы планируем закончить до конца сентября», — заверила заместитель министра труда и соцразвития.







Помощью инвалидам в Новосибирске занимаются ещё и спортсмены — по собственной воле они тренируют детей с неизлечимыми заболеваниями. Новосибирцы показали НГС тренировки и признались, что добрым делом заниматься непросто: они столкнулись с хронической нехваткой денег на оборудование, бесконечной бюрократией и отчётами.

