На левом берегу открылась бесплатная мини-больница для подростков, которые не могут ходить

Отделение открылось сегодня — пока что в нём немного детей, но врачи ждут подростков, которым нужна помощь
Отделение открылось сегодня — пока что в нём немного детей, но врачи ждут подростков, которым нужна помощь

Утром 5 сентября открылась первая в Новосибирской области мини-больница для подростков на инвалидных колясках — лечение для ребёнка в среднем занимает полгода.


Бесплатное отделение интенсивного ухода для детей в возрасте от 14 до 18 лет открылось сегодня на базе Комплексного центра социальной адаптации инвалидов на улице Немировича-Данченко, 100. До этого здесь начали проводить реабилитацию детей более младшего возраста.


«[Здесь] именно дети, которые передвигаются на колясках и которые имеют ментальные нарушения, нуждаются в специализированной помощи. Отделение рассчитано на 25 мест. 


Ребёнок в течение дня может получить все необходимые ему услуги, родители его приводят утром, а вечером, по окончании рабочего дня, могут забрать домой», 


— рассказала первый заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева.


На ремонт помещения потратили около миллиона рублей
На ремонт помещения потратили около миллиона рублей


В отделении пояснили, что проводят реабилитацию для детей с ДЦП, аутизмом, умственной отсталостью, с неврологическими болезнями и для детей после аварий.


С пациентами работают педиатр, невролог, психиатр, психологи, а также специалисты по ЛФК и массажу. В отделении стоят кровати, чтобы дети могли отдохнуть днём, открыта столовая.


В здании работает лифт для детей на инвалидных креслах
В здании работает лифт для детей на инвалидных креслах


Днём пациенты могут поспать
Днём пациенты могут поспать


Сейчас реабилитация нужна 400 таким подросткам в Новосибирской области. Предполагается, что они будут проходить лечение курсами, а если возникнут очереди, то, по обещаниям министерства, откроются подобные полустационары и в других районах Новосибирска. По словам Елены Бахаревой, также реабилитация проводится в Ояшинском доме-интернате и в муниципальном центре «Олеся».


По словам руководителей центра, устроить сюда ребёнка несложно — нужно записаться по телефону и прийти с документами
По словам руководителей центра, устроить сюда ребёнка несложно — нужно записаться по телефону и прийти с документами


На ремонт помещения под отделение потратили, по оценкам министерства, около 1 миллиона рублей. До конца месяца должен закончиться ремонт крыльца — сейчас в запасной вход здания довольно сложно попасть, его нужно обходить с другой стороны.


Крыльцо пообещали отремонтировать к концу сентября. Пока же здание нужно обходить
Крыльцо пообещали отремонтировать к концу сентября. Пока же здание нужно обходить


«У нас будет доступная среда на входе обеспечена. Мы сделаем хороший пандус, работы планируем закончить до конца сентября», — заверила заместитель министра труда и соцразвития.


Помощью инвалидам в Новосибирске занимаются ещё и спортсмены — по собственной воле они тренируют детей с неизлечимыми заболеваниями. Новосибирцы показали НГС тренировки и признались, что добрым делом заниматься непросто: они столкнулись с хронической нехваткой денег на оборудование, бесконечной бюрократией и отчётами.

Прочтений: 2099

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (2)2
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено