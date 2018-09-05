В Новосибирск пришла сеть кебабных из Екатеринбурга

Первая точка новой сети заработает в центре, напротив ТРЦ «Галерея Новосибирск»
Первая точка новой сети заработает в центре, напротив ТРЦ «Галерея Новосибирск»


На новосибирский рынок выходит сеть уральской сети Kebab King. Первая точка откроется в новом павильоне на перекрёстке улиц Гоголя и Мичурина.


Информация о том, что сеть из Екатеринбурга пытается выйти на новосибирский рынок, появилась ещё весной — первый павильон с логотипом Kebab King установлен рядом с выходом со станции метро «Сибирская». Внутри павильона, впрочем, ещё нет никакого оборудования.


По данным 2ГИС, сеть Kebab King сегодня состоит из 19 павильонов в Екатеринбурге. Основное блюдо её — шаурма (другое название — дёнер кебаб). Это самый крупный брендированный проект в формате «уличной еды» на екатеринбургской карте 2ГИС.


Точка Kebab King на улице Малышева в Екатеринбурге 
Точка Kebab King на улице Малышева в Екатеринбурге 


Связаться с руководством Kebab King оперативно не удалось. У сети нет сайта, в справочниках отсутствуют её телефоны, а в группе сети «ВКонтакте» корреспонденту НГС сообщили, что по вопросам работы новосибирского подразделения «ничем не могут помочь».


В Новосибирске Kebab King ждёт жёсткая конкуренция с местными игроками. Больше всего точек с шаурмой здесь у сети «Дядя Дёнер» (86 — здесь и дальше данные 2ГИС), на втором месте — MGrill (36 точек). Всего же, по данным 2ГИС, в Новосибирске это блюдо предлагают сейчас почти 300 заведений. У самого «Дяди Дёнера» в Екатеринбурге работают 4 точки. 


Kebab King будет далеко не первой ресторанной компанией, которая выходит на новосибирский рынок. Лучше всего это пока получилось у сети «Своя Компания», которая открыла здесь уже пять заведений. А вот уральская группа «Юнивер фуд», у которой в начале 2010 годов в Новосибирске было больше 10 заведений, сейчас сократила своё присутствие до одного — единственной пельменной «Дюжина» в ТРЦ «Галерея» (еще одна «Дюжина» закрылась в ТРЦ «Аура» в июле). В Новосибирске также пыталась закрепиться сеть пекарен «Поль Бейкери», но её единственная точка в СТЦ «МЕГА» проработала меньше года.

Прочтений: 1931

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (11)11
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено