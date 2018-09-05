В Новосибирск пришла сеть кебабных из Екатеринбурга

Первая точка новой сети заработает в центре, напротив ТРЦ «Галерея Новосибирск»





На новосибирский рынок выходит сеть уральской сети Kebab King. Первая точка откроется в новом павильоне на перекрёстке улиц Гоголя и Мичурина.







Информация о том, что сеть из Екатеринбурга пытается выйти на новосибирский рынок, появилась ещё весной — первый павильон с логотипом Kebab King установлен рядом с выходом со станции метро «Сибирская». Внутри павильона, впрочем, ещё нет никакого оборудования.







По данным 2ГИС, сеть Kebab King сегодня состоит из 19 павильонов в Екатеринбурге. Основное блюдо её — шаурма (другое название — дёнер кебаб). Это самый крупный брендированный проект в формате «уличной еды» на екатеринбургской карте 2ГИС.







Точка Kebab King на улице Малышева в Екатеринбурге





Связаться с руководством Kebab King оперативно не удалось. У сети нет сайта, в справочниках отсутствуют её телефоны, а в группе сети «ВКонтакте» корреспонденту НГС сообщили, что по вопросам работы новосибирского подразделения «ничем не могут помочь».







В Новосибирске Kebab King ждёт жёсткая конкуренция с местными игроками. Больше всего точек с шаурмой здесь у сети «Дядя Дёнер» (86 — здесь и дальше данные 2ГИС), на втором месте — MGrill (36 точек). Всего же, по данным 2ГИС, в Новосибирске это блюдо предлагают сейчас почти 300 заведений. У самого «Дяди Дёнера» в Екатеринбурге работают 4 точки.







Kebab King будет далеко не первой ресторанной компанией, которая выходит на новосибирский рынок. Лучше всего это пока получилось у сети «Своя Компания», которая открыла здесь уже пять заведений. А вот уральская группа «Юнивер фуд», у которой в начале 2010 годов в Новосибирске было больше 10 заведений, сейчас сократила своё присутствие до одного — единственной пельменной «Дюжина» в ТРЦ «Галерея» (еще одна «Дюжина» закрылась в ТРЦ «Аура» в июле). В Новосибирске также пыталась закрепиться сеть пекарен «Поль Бейкери», но её единственная точка в СТЦ «МЕГА» проработала меньше года.