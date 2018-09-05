Отопление скоро дадут: в мэрии сказали, когда в домах новосибирцев станет тепло
Отопительный сезон в Новосибирске начнется ориентировочно с 15 сентября — больше 80% зданий к нему подготовлены.
«На сегодняшний день по потребителям тепловой энергии всего абонентов 9,5 тысячи — отдельно стоящие здания, в том числе многоквартирные дома. На сегодняшний день процент подготовки — 82%», — сообщил сегодня на комиссии горсовета по городскому хозяйству начальник департамента энергетики и ЖКХ Дмитрий Перязев.
Он отметил, что 15 сентября — это ориентировочная дата начала отопительного сезона. В прошлом году отопление дали во второй декаде месяца.
Синоптики дали прогноз на сентябрь — погода будет прохладной, а бабьего лета может не быть вовсе. А уже в ближайшие дни в пригородах Новосибирска ожидаются заморозки.
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Анна Богданова
Фото Александра Ощепкова