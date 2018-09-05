Берегите голову: упавший со стройки кирпич помял машину в центре Новосибирска

Кирпич упал, когда машина ехала мимо стройки

Днём 5 сентября на автомобиль, ехавший по улице Ядринцевской в Центральном районе Новосибирска, со стройки упал кирпич.







Информацию об инциденте в редакцию НГС прислал читатель Дмитрий.





«Только что со стройки напротив здания Ядринцевская, № 53/1 на машину упал кирпич. Машина стояла в потоке, перед светофором. У авто повреждены капот и правое переднее крыло. Полицию вызывать не стали. Договорились со строителями о компенсации в размере десяти тысяч рублей», — описал ситуацию очевидец Дмитрий, прислав в редакцию фотографии с места.





В компании застройщике «СибирьИнвест» корреспонденту НГС сообщили, что кирпич упал на территории строящегося объекта.





«Вероятно, его осколок оказался за ограждающей конструкцией и поцарапал LADA Priora. Владельцу машины, несмотря на незначительный характер ущерба, выплатили компенсацию», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе «СибирьИнвест».





Упавший кирпич повредил автомобилю капот и правое переднее крыло





Недавно на МЖК неизвестные скинули на припаркованный под окнами ВАЗ-2108 мусор — у машины осталось разбито лобовое стекло и погнут кузов. А ещё немногим ранее новосибирец припарковал машину у дома на улице Добролюбова и уехал в командировку. Вернувшись из командировки, он увидел, что его автомобиль заляпан бетоном.