Берегите голову: упавший со стройки кирпич помял машину в центре Новосибирска
Днём 5 сентября на автомобиль, ехавший по улице Ядринцевской в Центральном районе Новосибирска, со стройки упал кирпич.
Информацию об инциденте в редакцию НГС прислал читатель Дмитрий.
«Только что со стройки напротив здания Ядринцевская,
В компании застройщике «СибирьИнвест» корреспонденту НГС сообщили, что кирпич упал на территории строящегося объекта.
«Вероятно, его осколок оказался за ограждающей конструкцией и поцарапал LADA Priora. Владельцу машины, несмотря на незначительный характер ущерба, выплатили компенсацию», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе «СибирьИнвест».
Недавно на МЖК неизвестные скинули на припаркованный под окнами ВАЗ-2108 мусор — у машины осталось разбито лобовое стекло и погнут кузов. А ещё немногим ранее новосибирец припарковал машину у дома на улице Добролюбова и уехал в командировку. Вернувшись из командировки, он увидел, что его автомобиль заляпан бетоном.
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Александр Сильченко
Фото предоставлено читателем НГС Дмитрием