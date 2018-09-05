Лучше объехать: улицу Гоголя раскопают и перекроют на две недели

Ремонт начался сегодня

С сегодняшнего дня новосибирским водителям станет сложнее проехать по улице Гоголя в Дзержинском районе Новосибирска: из-за ремонта теплотрасс движение в районе дома № 208 закроют.







«С 4 сентября закрыто движение транспорта на участке улицы Гоголя в районе здания № 208 . Объезд доступен по улице Даурской и улице Королева», — сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.





В департаменте уточнили, что дорогу сужают из-за ремонта теплотрассы. Закончить работу на этом участке теплоэнергетики планируют к 18 сентября.





Схема перекрытия дороги





Кроме того, сейчас коммунальщики ведут ремонт на улицах Ватутина и Ипподромская, а также на площади Маркса.