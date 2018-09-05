Лучше объехать: улицу Гоголя раскопают и перекроют на две недели
С сегодняшнего дня новосибирским водителям станет сложнее проехать по улице Гоголя в Дзержинском районе Новосибирска: из-за ремонта теплотрасс движение в районе дома
«С 4 сентября закрыто движение транспорта на участке улицы Гоголя в районе здания
В департаменте уточнили, что дорогу сужают из-за ремонта теплотрассы. Закончить работу на этом участке теплоэнергетики планируют к 18 сентября.
Кроме того, сейчас коммунальщики ведут ремонт на улицах Ватутина и Ипподромская, а также на площади Маркса.
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Александр Сильченко
Фото Густаво Зырянова из архива НГС (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)