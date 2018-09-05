Терминалы для покупки билетов появились в 17 маршрутках, связывающих два спальных района

Терминалы появились в маршрутке № 24
Терминалы появились в маршрутке № 24

В новосибирской маршрутке № 24 «Микрорайон "Стрижи" — ул. Татьяны Снежиной» поставили терминалы — теперь пассажиры смогут расплачиваться не только наличными, но и ЕТК, бесконтактными банковскими картами и с помощью смартфонов со специальным мобильным приложением.


«В 17 транспортных средствах, обслуживающих данный маршрут, появилось самое новейшее оборудование, — рассказали корреспонденту НГС в транспортной компании ПАТП-1118. — Студенты и школьники по своим картам могут ездить со скидкой, для них стоимость проезда составит 9,5 рубля».


По информации перевозчика, стоимость проезда для остальных пассажиров — 30 рублей.


В прошлом году терминалы появились ещё на двух маршрутах ПАТП-1118. Сэкономить на проезде также можно пассажирам троллейбусов и автобусов — недавно в Новосибирске запустили сетевой тариф, по которому вторая поездка обойдётся бесплатно

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