Терминалы для покупки билетов появились в 17 маршрутках, связывающих два спальных района
В новосибирской маршрутке
«В 17 транспортных средствах, обслуживающих данный маршрут, появилось самое новейшее оборудование, — рассказали корреспонденту НГС в транспортной компании ПАТП-1118. — Студенты и школьники по своим картам могут ездить со скидкой, для них стоимость проезда составит 9,5 рубля».
По информации перевозчика, стоимость проезда для остальных пассажиров — 30 рублей.
В прошлом году терминалы появились ещё на двух маршрутах ПАТП-1118. Сэкономить на проезде также можно пассажирам троллейбусов и автобусов — недавно в Новосибирске запустили сетевой тариф, по которому вторая поездка обойдётся бесплатно.
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Анна Богданова
Фото предоставлено ПАТП-1118