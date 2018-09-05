Видео: мангусты в зоопарке набросились на кабачки новосибирцев
Сотрудники Новосибирского зоопарка накормили мангустов кабачками, которые принесли жители города.
Накануне в зоопарке сняли ролик с кормления мангустов — на нём зверьки поедают кабачки.
Животные на видео очень активны и суетливы — очевидно, овощи оказались вкусными.
Эти кабачки, отмечают в зоопарке, принесли новосибирцы в рамках акции «Добрый урожай», объявленной на прошлой неделе.
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Елена Громкова
Фото Владимира Шадрина
Видео youtube.com, канал nsk zoo