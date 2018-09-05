Видео: мангусты в зоопарке набросились на кабачки новосибирцев

Мангусты тщательно доставали мякоть из кабачков
Мангусты тщательно доставали мякоть из кабачков

Сотрудники Новосибирского зоопарка накормили мангустов кабачками, которые принесли жители города.


Накануне в зоопарке сняли ролик с кормления мангустов — на нём зверьки поедают кабачки. 


Животные на видео очень активны и суетливы — очевидно, овощи оказались вкусными.


Эти кабачки, отмечают в зоопарке, принесли новосибирцы в рамках акции «Добрый урожай», объявленной на прошлой неделе.



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