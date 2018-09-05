Фото: парковку на площади Ленина закрыли для машин
Утром 5 сентября на площади Ленина в Новосибирске перекрыли парковку.
На 8 сентября на площади запланировано массовое мероприятие — Сибирский фестиваль бега.
В пресс-центре мэрии подтвердили, что парковку перекрыли ради марафона.
В прошлый раз сцену на парковке площади Ленина ставили ко Дню города, который был в конце июня.
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Александр Сильченко
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