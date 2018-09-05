Фото: парковку на площади Ленина закрыли для машин

Сейчас парковка пустует
Сейчас парковка пустует


Утром 5 сентября на площади Ленина в Новосибирске перекрыли парковку.


На 8 сентября на площади запланировано массовое мероприятие — Сибирский фестиваль бега.


В пресс-центре мэрии подтвердили, что парковку перекрыли ради марафона.



Из грузовиков достают оборудование для сцены
Из грузовиков достают оборудование для сцены


На парковке стоят грузовики и ездят автоинспекторы
На парковке стоят грузовики и ездят автоинспекторы


В прошлый раз сцену на парковке площади Ленина ставили ко Дню города, который был в конце июня.

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