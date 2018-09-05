Сибиряки получили полмиллиона за 12 подстроенных аварий: теперь они под подпиской

Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде

Полицейские доказали причастность четырёх новосибирцев к серии инсценировок аварий, за которые они получали страховые выплаты.







В июне полиция задержала трёх мужчин и одну женщину от 25 до 32 лет — сейчас доказана их причастность к 12 эпизодам, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО





«Сотрудники полиции установили, что подозреваемые с апреля 2016 года инсценировали дорожно-транспортные происшествия, самостоятельно оформляли их в соответствии с европротоколом, после чего подавали документы в страховые компании Новосибирска и незаконно получали выплаты», — рассказали в полиции.





У подозреваемых были в распоряжении собственные автомобили, а также машины, на которые они заключали фиктивные договоры купли-продажи. Для разных инсценировок они меняли автомобили.





От страховых компаний за подставные ДТП они смогли получить более полумиллиона, пока не начали вызывать сомнения.





«После обращения представителя одной из страховых компаний оперативники уголовного розыска установили ряд совпадений в фамилиях фигурантов и марках автомобилей, которые повторялись в различных комбинациях», — сообщил в МВД.





Во время обысков в домах задержанных полицейские изъяли сотовые телефоны, сим-карты, ежедневники, системные блоки, договоры купли-продажи автомобилей.





Сейчас подозреваемые под подпиской о невыезде. Уголовные дела возбудили по фактам мошенничества в сфере страхования.