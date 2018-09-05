Новосибирская область попала во вторую десятку рейтинга регионов с доступным электричеством

Эксперты РИА Рейтинг проанализировали доступность электроэнергии в регионах России — Новосибирск попал на 13-ю строчку из 85.







«Рейтинг строился на основе ранжирования регионов количеству киловатт-часов электроэнергии, которое может приобрести житель того или иного субъекта РФ на среднюю в регионе заработную плату. Количество киловатт-часов электроэнергии, доступное на заработную плату, определялось путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за период с июня 2017 года по май 2018 года на региональный тариф на электроэнергию в квартирах без электроплит во втором полугодии 2018 года», — объясняют аналитики.





Оказалось, что новосибирец может купить на зарплату 13 269 кВт.





При этом, по данным Новосибирскстата, за первую половину 2018 года средняя зарплата новосибирца составила 34 570 рублей в месяц.





Как показали результаты рейтинга, тесной зависимости цен на электроэнергию от географии нет.





На первом месте в представленном рейтинге — Иркутская область (более 37 тысяч кВт), что обусловлено очень низкой ценой электроэнергии в этом регионе. Вслед за Иркутской областью также следуют регионы, в которых уровень цен существенно ниже среднероссийского, — ЯНАО (более 34 тысяч) и ХМАО (более 24 тысяч).





Кроме того, эти регионы являются одними из лидеров по доходам населения. Впрочем, в первой десятке регионов с наиболее доступной электроэнергией есть три региона, где цена выше среднероссийской — это Москва (более 14 тысяч), Ненецкий АО (более 15 тысяч) и Сахалинская область (более 17 тысяч). Высокая доступность здесь определяется исключительно высокими доходами населения.





Среди аутсайдеров рейтинга три региона из Северо-Кавказского ФО, два региона из Центрального ФО, два региона из Южного ФО, два региона из Сибирского ФО и один регион из Северо-Западного ФО.





Самая низкая доступность в Республике Калмыкии, в Республике Адыгее и в Республике Алтай. В этих регионах, а также в других из нижней десятки доступность электроэнергии в 6–7 раз ниже, чем в Иркутской области.