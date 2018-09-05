Новосибирская область попала во вторую десятку рейтинга регионов с доступным электричеством
Эксперты РИА Рейтинг проанализировали доступность электроэнергии в регионах России — Новосибирск попал на 13-ю строчку из 85.
«Рейтинг строился на основе ранжирования регионов количеству киловатт-часов электроэнергии, которое может приобрести житель того или иного субъекта РФ на среднюю в регионе заработную плату. Количество киловатт-часов электроэнергии, доступное на заработную плату, определялось путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за период с июня 2017 года по май 2018 года на региональный тариф на электроэнергию в квартирах без электроплит во втором полугодии 2018 года», — объясняют аналитики.
Оказалось, что новосибирец может купить на зарплату
При этом, по данным Новосибирскстата, за первую половину 2018 года средняя зарплата новосибирца составила
Как показали результаты рейтинга, тесной зависимости цен на электроэнергию от географии нет.
На первом месте в представленном рейтинге — Иркутская область (более 37 тысяч кВт), что обусловлено очень низкой ценой электроэнергии в этом регионе. Вслед за Иркутской областью также следуют регионы, в которых уровень цен существенно ниже среднероссийского, — ЯНАО (более 34 тысяч) и ХМАО (более 24 тысяч).
Кроме того, эти регионы являются одними из лидеров по доходам населения. Впрочем, в первой десятке регионов с наиболее доступной электроэнергией есть три региона, где цена выше среднероссийской — это Москва (более 14 тысяч), Ненецкий АО (более 15 тысяч) и Сахалинская область (более 17 тысяч). Высокая доступность здесь определяется исключительно высокими доходами населения.
Среди аутсайдеров рейтинга три региона из Северо-Кавказского ФО, два региона из Центрального ФО, два региона из Южного ФО, два региона из Сибирского ФО и один регион из Северо-Западного ФО.
Самая низкая доступность в Республике Калмыкии, в Республике Адыгее и в Республике Алтай. В этих регионах, а также в других из нижней десятки доступность электроэнергии в 6–7 раз ниже, чем в Иркутской области.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова