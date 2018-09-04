Пожарные вывели 15 человек из дома в Калининском районе

Спасатели прибыли на место спустя шесть минут после вызова
Спасатели прибыли на место спустя шесть минут после вызова

Сегодня вечером в шестом подъезде дома № 30/1 на улице Народной в Калининском районе Новосибирска загорелась квартира. По информации пресс-службы МЧС, эвакуировать пришлось не только жителей квартиры, но и их соседей.


«Сегодня в 20:00 пожарно-спасательное подразделение города Новосибирска выехало на ликвидацию пожара. <…> Уже через шесть минут первое пожарно-спасательное подразделение было на месте. В 20:20 пожар был локализован и полностью ликвидирован в 20:44. В связи с тем, что гражданам на вышележащих этажах требовалась помощь, было эвакуировано при помощи спасательных устройств 15 человек, среди них пятеро детей», — рассказал корреспонденту НГС начальник пресс-службы ГУ МЧС по НСО Павел Винаков.


Спасатели эвакуировали 15 человек
Спасатели эвакуировали 15 человек


По информации ведомства, погибших и пострадавших нет. Жителям других подъездов помощь спасателей не потребовалась.


«Мы услышали вой сирен, увидели в окно мимо проезжающие пожарные машины, а через минуту только поняли, что это к нам в дом. <…> Эвакуировали только жильцов 6-го подъезда, а я проживаю в 3-м», — рассказала местная жительница.


Причина пожара устанавливается.


Вчера в Кировском районе Новосибирска горел 17-этажный дом — из него спасатели вывели восемь человек.

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