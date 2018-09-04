Пожарные вывели 15 человек из дома в Калининском районе
Сегодня вечером в шестом подъезде дома
«Сегодня в 20:00 пожарно-спасательное подразделение города Новосибирска выехало на ликвидацию пожара. <…> Уже через шесть минут первое пожарно-спасательное подразделение было на месте. В 20:20 пожар был локализован и полностью ликвидирован в 20:44. В связи с тем, что гражданам на вышележащих этажах требовалась помощь, было эвакуировано при помощи спасательных устройств 15 человек, среди них пятеро детей», — рассказал корреспонденту НГС начальник пресс-службы ГУ МЧС по НСО Павел Винаков.
По информации ведомства, погибших и пострадавших нет. Жителям других подъездов помощь спасателей не потребовалась.
«Мы услышали вой сирен, увидели в окно мимо проезжающие пожарные машины, а через минуту только поняли, что это к нам в дом. <…> Эвакуировали только жильцов 6-го подъезда, а я проживаю в 3-м», — рассказала местная жительница.
Причина пожара устанавливается.
Вчера в Кировском районе Новосибирска горел 17-этажный дом — из него спасатели вывели восемь человек.
26 апреля 10 человек эвакуировали из-за задымления в подвале Ленинского ЗАГСа.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Елизавета Милованова
Фото Александра Ощепкова (1), читателя НГС (2)