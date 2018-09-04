Два подростка попали под колеса «Хонды» под Новосибирском

По словам водителя, он не заметил подростков из-за солнца

Сегодня вечером, 4 сентября, в городе Обь под Новосибирском водитель Honda Accord сбил двух подростков на нерегулируемом пешеходном переходе. По словам очевидцев, авария случилась в 18:00 на пересечении улиц Строительной и Октябрьской.





«На пересечении с улицой Октябрьской на пешеходном переходе сбил двух девушек. Сослался на плохую видимость из-за солнца. Вызвали скорую. Там нам сказали: "Ждите, машин свободных нет". Приехали сотрудники ДПС. У одной из девочек травма колена, ушибы головы и конечностей. У второй — ушибы головы, конечностей. Ну, и приземлилась она на шею», — рассказал очевидец аварии Сергей Шумкин.







Как пояснил Сергей Шумкин, одна из сбитых девушек — 2002 года рождения, а вторая — примерно её сверстница.







«Одну отец на руках унёс в скорую. Вторую девочку мы с парнем каким-то на носилках. Думаю что жизни их ничего не угрожает», — описал очевидец состояние пострадавших.







В начале прошлого месяца ещё один подросток попал под колёса автомобиля в Новосибирске — он тоже переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.