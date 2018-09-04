В Новосибирск привезли новую «Ладу» — спереди она похожа на машину подороже

В Новосибирске стартовали официальные продажи новой LADA Granta. Особенностью автомобиля стал глубокий фейслифтинг — автомобиль получил переднюю часть кузова как у LADA Vesta с характерным элементом дизайна X-face, хромированными клыками, заходящими на бампер. Изменились в машине и задняя часть кузова, и форма фонарей. 


Автомобиль стал похож на LADA Vesta
Автомобиль стал похож на LADA Vesta


«В дизайне читается общая для LADA нового поколения Х-стилистика. Теперь Granta представлена в четырех типах кузова: седан, лифтбэк, хетчбэк и универсал. Автомобиль оснащен двумя десятками полезных систем и опций, включая электроусилитель руля, подогрев сидений и ветрового стекла, климатическую систему, датчики парковки, дождя и света. На выбор предлагается три коробки переключения передач: МКПП, АКПП, робот», — рассказал корреспонденту НГС заместитель директора дилерского центра «АЗИЯ АВТО» Павел Дьяков. 


Изменили и заднюю часть кузова
Изменили и заднюю часть кузова


Цена Granta не изменилась и по-прежнему начинается от 419 900 рублей. В максимальной версии машина стоит 608 800 рублей. Всего предлагается 14 комплектаций, отличающихся по мощности и оснащённости. Конкурировать Granta будет с Datsun on-Do, Daewoo Gentra и китайскими моделями. 


Цена Granta стартует от 419 900 рублей
Цена Granta стартует от 419 900 рублей


Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.


Читайте также:

«Я паркуюсь как чудак»: я тут фотаюсь, прохода нет

Девушки устроили фотосессию с «Гелендвагеном», загородив тротуар, и чем прогневал людей Porsche 007.

Прочтений: 2433

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (18)18
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено