Кафе с шашлыком и караоке в Первомайском сквере решили снести

Когда-то здесь шумело караоке и готовился шашлык, сейчас об этом напоминает лишь баннер
Когда-то здесь шумело караоке и готовился шашлык, сейчас об этом напоминает лишь баннер

Мэрия Новосибирска сообщила, что заброшенное летнее кафе в Первомайском сквере должно быть снесено — заведение не работает всё лето, а на его фасаде успели нарисовать граффити.


Как сообщили в пресс-центре мэрии в ответ на запрос НГС, кафе принадлежало ресторану «Дружба», который работал в здании гостиницы «Центральная». 


«У владельца объекта длительное время имелся договор аренды земельного участка, заключенный с мэрией города Новосибирска. В связи с изменением земельного законодательства в 2018 году, владелец летнего кафе не смог переоформить правоустанавливающие документы на пользование земельным участком в соответствии с новым порядком», — рассказали в пресс-центре.


В результате кафе стало «самовольным нестационарным объектом» — теперь его ждёт демонтаж, добавили в мэрии, не уточнив точных сроков сноса.


Ресторан «Дружба» открылся в гостинице на улице Ленина летом 2013 года и просуществовал в здании отела всего год. Теперь вместо ресторана в «Центральной» работает гриль-бар «На углях».

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