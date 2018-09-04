Кафе с шашлыком и караоке в Первомайском сквере решили снести
Мэрия Новосибирска сообщила, что заброшенное летнее кафе в Первомайском сквере должно быть снесено — заведение не работает всё лето, а на его фасаде успели нарисовать граффити.
Как сообщили в пресс-центре мэрии в ответ на запрос НГС, кафе принадлежало ресторану «Дружба», который работал в здании гостиницы «Центральная».
«У владельца объекта длительное время имелся договор аренды земельного участка, заключенный с мэрией города Новосибирска. В связи с изменением земельного законодательства в 2018 году, владелец летнего кафе не смог переоформить правоустанавливающие документы на пользование земельным участком в соответствии с новым порядком», — рассказали в пресс-центре.
В результате кафе стало «самовольным нестационарным объектом» — теперь его ждёт демонтаж, добавили в мэрии, не уточнив точных сроков сноса.
Ресторан «Дружба» открылся в гостинице на улице Ленина летом 2013 года и просуществовал в здании отела всего год. Теперь вместо ресторана в «Центральной» работает гриль-бар «На углях».
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Дмитрий Здорников
Фото Марии Морсиной